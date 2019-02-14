Телеведущая изумила фанатов упражнением на пилоне

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Телеведущая изумила подписчиков упражнением на пилоне 

Аргументы Недели 1 час назад
Известная актриса и телеведущая Елена Старостина изумила своих сверстниц упражнением на пилоне.
53-летняя Елена Старостина начала заниматься начала заниматься pole dance — шестовой акробатикой — два года назад. И достигла впечатляющих успехов.
Актрису пригласили в программу "Жить здорово!" поделиться, как женщины в возрасте за 50 могут сохранить свою фигуру, красоту и здоровья. В студии телеведущей, врача, профессора медицины Елены Малышевой рассказывали о здоровье сосудов.
Женщины — ровесницы Елены Старостиной — удивились и восхитились, как она занимается на пилоне и как выглядит. Елена Малышева обратила внимание, как тоненькая и стройная актриса, у нее нет висцерального жира.
По признанию Старостиной, она живет в таком же графике, как все российские женщины: семья, обеды, работа. А после 50 ей захотелось физической активности, и Елена пошла на фитнес.
Соведущий Елены Малышевой на телепрограмме "Жить здорово!" Герман Гандельман объяснил женщинам, что для сохранения здоровья сосудов необходимо обязательно заниматься физкультурой. Достаточно ежедневно 20 минут ходить в быстром темпе. Медики подчеркнули, что работа на даче — это не физическая нагрузка.
Еще нужно включить в рацион Омегу-3. По совету Малышевой, Омегу-3 лучше всего получать из льняного масла и из печени трески. Если у человека диагностирована гипертония, крайне важно выполнять назначение врача.
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Звёзды , Видео , Елена Малышева , Елена Старостина
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