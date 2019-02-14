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Хилькевич опубликовала откровенный снимок 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, как известно, счастливая мама двоих дочерей от брака с бизнесменом Артуром Волковым. Второго ребенка она родила в августе прошлого года. После этого звездная актриса достаточно быстро вернула былые формы и сейчас хвастается ими перед подписчиками.
На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала откровенный снимок. На фотографии на актрисе только часть купальника. Судя по всему, снимок сделан во время отдыха в одной из жарких стран.
«Что-то давно не было фотографий в купальнике и без»,
— подписала она снимок.
«Анечка, ты просто прелесть! Безумно красивая и счастливая! Пример для многих девушек», «Зачем всему миру себя голой выставлять? Удивили», «Ну нифига себе откровенные трусишки! Как можно? Вы же мать! P. S: Отличное фото!» — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Анна Хилькевич
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