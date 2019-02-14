Хилькевич опубликовала откровенный снимок

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич , как известно, счастливая мама двоих дочерей от брака с бизнесменом Артуром Волковым. Второго ребенка она родила в августе прошлого года. После этого звездная актриса достаточно быстро вернула былые формы и сейчас хвастается ими перед подписчиками.

На своей страничке в социальной сети Instagram она опубликовала откровенный снимок. На фотографии на актрисе только часть купальника. Судя по всему, снимок сделан во время отдыха в одной из жарких стран.

«Что-то давно не было фотографий в купальнике и без»,

«Анечка, ты просто прелесть! Безумно красивая и счастливая! Пример для многих девушек», «Зачем всему миру себя голой выставлять? Удивили», «Ну нифига себе откровенные трусишки! Как можно? Вы же мать! P. S: Отличное фото!» — заметили в комментариях пользователи.