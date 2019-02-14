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Певицу Катю Семенову принуждали сделать аборт 

Газета.Ru + ещё 2 46 минут назад
Исполнительница хитов "Школьница" и "Последнее танго" Катя Семенова в передаче "Наши люди" с Юлией Меньшовой рассказала о трудном выборе, которой ей пришлось сделать на пике карьеры в 1985 году.
Забеременев в 1985 году, она решила выбрать и семью, и карьеру несмотря на прессинг со стороны начальства. "Начальство моей организации — мужчины приехали, и стали меня уговаривать делать аборт. Сказали, ребенок еще будет, сейчас надо работать. Я их послала. Мне казалось, что какой тут может быть выбор", — цитирует Семенову "Стархит".
Сына Ивана Семенова кормила грудью до девяти месяцев, а через неделю после завершения грудного кормления улетела на Дальний Восток на гастроли. "Я все время возила фото сына с собой. Ставила фото в гостинице, бежала, пела, плясала, а потом приходила в номер смотрела на нее и плакала", — делится певица.
Иван — единственный ребенок Екатерины Семеновой, он стал продюсером и звукорежиссером.
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Звёзды , Видео , Екатерина Семенова , Юлия Меньшова , Иван Семенов , StarHit
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