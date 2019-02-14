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Елена Малышева мечтает женить младшего сына 

Letidor.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Она надеется, что вскоре ему удастся найти спутницу жизни.
Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева недавно стала гостьей шоу рэпера Басты GAZLIVE, выпуски которого можно посмотреть на YouTube. В ходе беседы телеведущая рассказала про своих сыновей. Ее старший сын Юрий уже давно сделал Елену Малышеву бабушкой, а вот младший Василий, к сожалению матери, до сих пор не нашел возлюбленную.
"Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень. Не передать. Налетайте, девчонки!", — обратилась Елена Малышева к зрителям шоу.
Молодой человек не стал врачом, но получил два юридических образования. Сейчас ему 28 лет и Елена Малышева мечтает, чтобы он поскорее нашел себе спутницу жизни. Однако из-за бизнеса Василий долго не сидит на одном месте и часто летает то в Россию, то в Америку.
Зато старший Юрий женился еще летом 2014 года на возлюбленной Карине. Вместе пара растит уже двоих сыновей — Игоря и Артура. Елена Малышева всегда с удовольствием проводит время с ребятами и периодически делится фото и видео с их участием на своей странице в Instagram.
@malysheva.live
Кстати, старшему внуку Елены Малышевой 25 января исполнилось 4 года. Кажется, мальчик не против пойти по стопам отца. Юрий, как и многие в семье Елены Малышевой, стал врачом.
Кстати, старший сын телеведущей сейчас трудиться креативным продюсером в передаче мамы «Жить здорово!».
Напомним, что Елена Малышева замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета, доктором медицинских наук, специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым. У пары двое сыновей: 30-летний Юрий и 28-летний Василий. Кстати, некоторое время назад Елена Малышева показывала всю свою семью с помощью фотографий.
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