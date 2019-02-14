Елена Малышева мечтает женить младшего сына

Она надеется, что вскоре ему удастся найти спутницу жизни.

Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» Елена Малышева недавно стала гостьей шоу рэпера Басты GAZLIVE, выпуски которого можно посмотреть на YouTube. В ходе беседы телеведущая рассказала про своих сыновей. Ее старший сын Юрий уже давно сделал Елену Малышеву бабушкой, а вот младший Василий, к сожалению матери, до сих пор не нашел возлюбленную.

"Младший сын не женат. Девочки, такой чудесный парень. Не передать. Налетайте, девчонки!", — обратилась Елена Малышева к зрителям шоу.

Молодой человек не стал врачом, но получил два юридических образования. Сейчас ему 28 лет и Елена Малышева мечтает, чтобы он поскорее нашел себе спутницу жизни. Однако из-за бизнеса Василий долго не сидит на одном месте и часто летает то в Россию, то в Америку.

Зато старший Юрий женился еще летом 2014 года на возлюбленной Карине. Вместе пара растит уже двоих сыновей — Игоря и Артура. Елена Малышева всегда с удовольствием проводит время с ребятами и периодически делится фото и видео с их участием на своей странице в Instagram.

@malysheva.live

Кстати, старшему внуку Елены Малышевой 25 января исполнилось 4 года. Кажется, мальчик не против пойти по стопам отца. Юрий, как и многие в семье Елены Малышевой, стал врачом.

Кстати, старший сын телеведущей сейчас трудиться креативным продюсером в передаче мамы «Жить здорово!».

Напомним, что Елена Малышева замужем за профессором Московского государственного медико-стоматологического университета, доктором медицинских наук, специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым. У пары двое сыновей: 30-летний Юрий и 28-летний Василий. Кстати, некоторое время назад Елена Малышева показывала всю свою семью с помощью фотографий.