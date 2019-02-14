28-летняя певица поделилась своими мыслями с фолловерами.
Рита Дакота в Instagram честно рассказала фолловерам, что у нее есть множество комплексов по поводу своей фигуры. Певицу задевает, когда на них обращают внимание окружающие. Особенно ей было неприятно, когда экс-супруг Влад Соколовский ушел от нее к фитнес-модели.
Я конечно с юмором ласково троллю свои недоставки вроде фирменных «коленей-пельменей» или ответов «зато характер легкий» на колкие комменты про «тяжелый низ», но черт побери, если б мне только можно было, я бы убивалась в зале по 3 часа каждый день, пока не обрела бы тело, с которым «дружить» бы затеялось куда более искренне. Или вот еще вишенка на торте — бывший муж влюбился в фитнес-тренера с идеальным телом и вот они такие счастливые, влюбленные и спортивные тренируются вместе, а я по-прежнему встаю с кровати с хрустом в тазобедренных суставах и не могу таскать Миюху на руках дольше минуты,
— написала в соцсети Дакота.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Соцсети
Рита призналась, что из-за ее комплексов по поводу внешнего вида ей пришлось начать работу с психологом. На одном из последних сеансов певица со специалистом обсуждала идею сделать липосакцию. Дакота сообщила, что врач ее поддержал в этом.
Судя по всему, Рита уже готова решиться на этот шаг. К слову, ранее она заявляла, что хотела бы сделать ринопластику из-за неудачно проколотого в подростковом возрасте носа.
Текст: Виктория Разумова