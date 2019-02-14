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"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"
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Малоизвестные факты из биографии Ирины Понаровской 

Умная 45 минут назад
Фото: Умная
На протяжении долгих лет зарубежные издания называли Ирину Понаровскую не иначе как секс-символом советской эстрады. В СССР же о существовании подобных титулов даже не знали, поэтому поклонники просто молча восхищались ее красотой. Но такая внешность далась Понаровской нелегко.

Изнурительные диеты

Ирина Понаровская с детских лет мечтала о сцене и к юности добилась некоторых успехов на этом поприще: ее приняли в известный ансамбль «Калинка». Однако Понаровская понимала, что со своей внешностью надо что-то делать: она была полная и носила очки, так как страдала астигматизмом и косоглазием.
Но эти факты из биографии певицы известны многим. А вот о том, что из-за изнуряющих диет Ирина не раз оказывалась на больничной койке и даже в реанимации, знают далеко не все. Сама Понаровская уверена в том, что диеты ее закалили, но они же и подорвали её здоровье. Позже у нее обнаружили серьезное заболевание почек, из-за которого Понаровская пережила клиническую смерть. Но она встала на ноги и, как это ни удивительно, снова с помощью строгой диеты.

Предки из Эстонии

Тогда, когда Ирина Понаровская еще была пухлой девочкой в очках, ее стремление к эстраде поддерживали немногие родственники. Всем казалось, что Ирина обделена вокальным талантом. И только бабушка артистки Шарлотта Арнольди настояла на том, чтобы внучку показали соответствующему педагогу. Бабушка во многом поддерживала свою внучку. Поэтому Понаровская тяжело переживала утрату бабушки.
Певица хранит память о своих предках и до сих пор регулярно наведывается на свою вторую родину, в Эстонию. Под Нарвой у нее даже есть собственный дом. А вот Шарлотта Арнольди была родом из Кингисеппа. Там же родилась и прабабушка Понаровской, немка по национальности.

Побег за границу?

Именно с заграницей связан и еще один малоизвестный факт из биографии артистки. В конце 1990-х — начале 2000-х годов прошел слух о том, что Ирина Понаровская сбежала из страны. И действительно тогда она стала реже появляться на публике и свела к минимуму свои концертные выступления. Большую часть времени она проводила в своем доме под Нарвой.
Но никуда сбегать Понаровская не собиралась. Просто третий супруг артистки, врач-уролог Дмитрий Пушкарь, был не слишком рад назойливому вниманию прессы к его жене. Ирина просто пошла ему навстречу.

Нападение на сына

Когда Понаровская практически исчезла со сцены, некоторые СМИ распространили информацию о том, что певица покинула Россию из-за нападения на ее сына. Энтони Ирина родила в браке с темнокожим артистом Вейландом Роддом. Именно внешность молодого человека и стала поводом для нападения на него неизвестных. Энтони избили до неузнаваемости 12 человек. К счастью, сын Понаровской остался жив.
Сегодня Энтони, ювелир по специальности, живет в Осло вместе со своей супругой и ребенком. Для того, чтобы быть ближе к родным, Понаровская приобрела в Норвегии апартаменты и основала небольшой бизнес. Кроме того, она является представителем одной из норвежских благотворительных организаций.
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