Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"
"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"

Родившая Тодоренко объявила о своем недуге 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Регина Тодоренко стала матерью в начале декабря прошлого года. Однако лишь сейчас популярную ведущую сразил распространенный среди новоиспеченных мамочек недуг.
Регина Тодоренко вернулась к работе буквально через месяц после рождения сына от певца Влада Топалова. Энергичная ведущая с головой окунулась в съемки новых блоков передачи "Пятница с Региной", что негативно сказалось на ее состоянии. Тодоренко сразил лактостаз.
"Сейчас я совсем подавлена, тк вчера вечером познакомилась с ЛАКТОСТАЗОМ 🤦🏼‍♀️ Что это вообще и почему оно свалилось на мою грудь именно сейчас? Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявила Регина Тодоренко.
@reginatodorenko
Телеведущая рассказала о своем самочувствии: "Я горю почти сутки — 38,8 Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур". Регина сделала вывод, что рано вышла на работу.
В комментариях подписчики поделились с Тодоренко своими способами борьбы с недугом. "Мне малыш помог избавится за одну ночь. Прикладывайте постоянно к этой груди и чтобы нижняя челюсть малыша была возле возле той доли где застой", "Ребенок лучший способ справиться! Прикладывайте подбородком к месту застоя. Еще классная вещь ультразвук. И компресы с магнезией. Удачи!", "Надо было сцеживаться как следует, до последней капли.. А если были какие шарики в груди, то надо было пять! Через слезы боль но мять! Прикладывать капусту, что-нибудь холодное и мять… Держись, Регин!", "В роддом к специалисту, там все сделают и покажут. Грудь надо беречь. Траумель и капуста помогут, но надо правильно сцеживать, чтоб грудь была мягенькой. Все будет Хорошо!" — поддержали Регину Тодоренко фанаты.
Дни.ру: последние новости
Муцениеце обрела счастье после избиения Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности Бывшая жена цинично вонзила нож в спину престарелого Краско
Женский форум
Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему все женщины не могут жить без «печальки»2
Хилькевич опубликовала откровенный снимок19
Почему красивые девушки выбирают одиночество13
Эксперты рассказали, как часто нужно мыть волосы
Дизайнеры придумали сверхнеобычную посуду
Видео
Рамблер/гороскоп на 14 февраля
Психология
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Самые известные звёздные разлучницы России
Любовь Звёзды
Телеведущая изумила фанатов упражнением на пилоне
Звёзды
Эксперты рассказали, как часто нужно мыть волосы
Красота
Хилькевич опубликовала откровенный снимок
Звёзды
Фотомодель переквалифицировалась в боксершу
Здоровье Красота
Отказ от завтрака поможет похудеть
Еда
Лобода показала откровенное фото со съемок
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение