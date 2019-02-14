Родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Регина Тодоренко стала матерью в начале декабря прошлого года. Однако лишь сейчас популярную ведущую сразил распространенный среди новоиспеченных мамочек недуг.

Регина Тодоренко вернулась к работе буквально через месяц после рождения сына от певца Влада Топалова . Энергичная ведущая с головой окунулась в съемки новых блоков передачи "Пятница с Региной", что негативно сказалось на ее состоянии. Тодоренко сразил лактостаз.

"Сейчас я совсем подавлена, тк вчера вечером познакомилась с ЛАКТОСТАЗОМ 🤦🏼‍♀️ Что это вообще и почему оно свалилось на мою грудь именно сейчас? Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявила Регина Тодоренко.

@reginatodorenko

Телеведущая рассказала о своем самочувствии: "Я горю почти сутки — 38,8 Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур". Регина сделала вывод, что рано вышла на работу.

В комментариях подписчики поделились с Тодоренко своими способами борьбы с недугом. "Мне малыш помог избавится за одну ночь. Прикладывайте постоянно к этой груди и чтобы нижняя челюсть малыша была возле возле той доли где застой", "Ребенок лучший способ справиться! Прикладывайте подбородком к месту застоя. Еще классная вещь ультразвук. И компресы с магнезией. Удачи!", "Надо было сцеживаться как следует, до последней капли.. А если были какие шарики в груди, то надо было пять! Через слезы боль но мять! Прикладывать капусту, что-нибудь холодное и мять… Держись, Регин!", "В роддом к специалисту, там все сделают и покажут. Грудь надо беречь. Траумель и капуста помогут, но надо правильно сцеживать, чтоб грудь была мягенькой. Все будет Хорошо!" — поддержали Регину Тодоренко фанаты.