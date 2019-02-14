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Самые известные звёздные разлучницы России 

Рамблер 3 часа назад
Разлучниц, уводящие мужей из семей, мало кто любит. Однако даже среди знаменитых женщин находятся те, кто готов строить своё счастье на чужом несчастье.
В 1993 году Татьяна Навка, тогда 18-летняя фигуристка, влюбилась в своего тренера Александра Жулина. Александр был старше Татьяны на 11 лет, его хорошо знали в мире фигурного катания, ведь в паре с Майей Усовой он выиграл множество наград. Майя была не только партнёршей, но и супругой Жулина, однако ему это не помешало ответить на чувства молодой спортсменки. После нескольких лет отношений с Навкой Жулин всё-таки развёлся с Усовой и женился на Татьяне. До 2009 года Жулин и Навка были образцовой парой, но во время телешоу Татьяна закрутила роман с актёром Маратом Башаров, который положил конец браку с Жулиным. Сам Башаров тоже состоял в браке, но развёлся. Правда, эта романтическая история закончилась быстро, Татьяна нашла нового кавалера — певца Алексея Воробьёва, который на тот момент состоял в отношениях. А в 2010 году Навка снова увлеклась, и снова это был женатый мужчина.
Смотрите ролик и узнайте о последнем романе Татьяны Навки и других звёздных девушках, уводивших мужей из семей.
Женский форум
Звёзды , Видео , Любовь , Татьяна Навка , Алексей Воробьев , Александр Жулин , Марат Башаров
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