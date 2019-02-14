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"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"
"Закрой рот, богиня с тобой разговаривает!"

Беллуччи показала роскошную фигуру в полупрозрачном платье 

Дни.ру 12 минут назад
Фото: Дни.ру
Итальянская актриса в очередной раз доказала поклонникам, что возраст не является помехой для отличного образа. Несколько дней назад 54-летняя Моника Беллуччи опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде.
На фотографии звезда позирует в полупрозрачном платье-бюстье бежевого цвета. Образ она дополнила колье с красным камнем от бренда Cartier. В подписи к посту Моника Беллуччи пожелала приятного вечера своим поклонникам.
@monicabellucciofficiel
Пользователи пришли в восторг от изящной фигуры актрисы. "Вы самая красивая женщина в мире", "Самая сексуальная женщина", "Очень красивая", "Потрясающая", "Удивительная!", "Какая элегантная", "Такая привлекательная", — писали очарованные комментаторы. Многие подписчики признавались звезде в любви.
Напомним, в середине января модель посетила препати престижной французской кинопремии "Сезар". Для светского мероприятия Моника Беллуччи примерила элегантный черный костюм и подобрала неброский макияж.
Однако образ актрисы оказался далек от идеала. Некоторые репортеры обратили внимание, что звезда позирует с неухоженными ногтями. Пользователи Сети раскритиковали снимки модели, сделанные на красной дорожке, и посоветовали ей записаться на маникюр.
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