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«Жаль Галкина»: Киркорова свели с Пугачевой 

Дни.ру 1 час назад
Исполнитель Макс Барских опубликовал в своем микроблоге видеоролик, посвященный отношениям бывших звездных супругов. Запись оценили поклонники Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
Несколько часов назад молодой исполнитель разместил клип, созданный пользователями на новую песню Барских "Неземная". В ролике демонстрируются отрывки из телепередач с Примадонной и ее бывшим супругом. "Вот такое народное творчество поклонников Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой сегодня прислали мне друзья. Присылайте ваши видео-посвящения своим неземным девушкам и женщинам", — обратился музыкант к своим поклонникам.
Видеозапись понравилась многим подписчикам. По их мнению, авторам ролика удалось точно передать истинные взаимоотношения знаменитостей. "Любит ее и будет любит", "Алла + Филипп = навсегда", "Песня реально для них подходит по смыслу", "Как же это мило", "У них любовь неземная была. Он ее уважает и лелеет. Он говорил, что она самая любимая в его жизни", "Аллочка точно неземная", "Как трогательно", "Так они созданы друг для друга. Это видно невооруженным глазом", — писали они.
Остальные комментаторы напомнили, что у Аллы Пугачевой есть любимый муж — юморист Максим Галкин. "Где ответка Галкина?", "Вот сейчас Галкин будет в шоке", "Филиппу Киркорову далеко до Максима Галкина", "Галкин нервно курит в сторонке", "Жаль Галкина", — отмечали пользователи.
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Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Макс Барских , Максим Галкин , Алла Пугачева
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