«Жаль Галкина»: Киркорова свели с Пугачевой

Несколько часов назад молодой исполнитель разместил клип, созданный пользователями на новую песню Барских "Неземная". В ролике демонстрируются отрывки из телепередач с Примадонной и ее бывшим супругом. "Вот такое народное творчество поклонников Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой сегодня прислали мне друзья. Присылайте ваши видео-посвящения своим неземным девушкам и женщинам", — обратился музыкант к своим поклонникам.

Видеозапись понравилась многим подписчикам. По их мнению, авторам ролика удалось точно передать истинные взаимоотношения знаменитостей. "Любит ее и будет любит", "Алла + Филипп = навсегда", "Песня реально для них подходит по смыслу", "Как же это мило", "У них любовь неземная была. Он ее уважает и лелеет. Он говорил, что она самая любимая в его жизни", "Аллочка точно неземная", "Как трогательно", "Так они созданы друг для друга. Это видно невооруженным глазом", — писали они.