Навка раскрыла секрет влюбленного Пескова

Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга — пресс-секретаря президента России — не так много свободного времени. Поэтому главное в этот день — оказаться вместе.

Подарок для Дмитрия Пескова Татьяна Навка еще не выбрала. Она уверена, что ее супругу будет приятен любой знак внимания. А на вопрос, к каким подаркам для своих вторых половинок стоит присмотреться мужчинам, которые еще не определились с презентом, чемпионка затруднилась ответить.

"Честно, вот не ко мне, ничего не могу посоветовать. Цветы, а самое главное, внимание и любовь. Тогда любящей женщине, как мне кажется, любой будет знак внимания приятен", — считает Навка.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина — или День всех влюбленных. В этот день влюбленные пары дарят друг другу цветы, игрушки и конфеты, а также "валентинки" — небольшие открытки в форме сердца с признаниями в любви.

По словам Татьяны Навки, у нее с Дмитрием Песковым сложилась традиция: этот день проводить вместе. Если, конечно, не мешает работа, передает iReactor.

Как писали Дни.Ру, Татьяне Навке после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка признавалась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.

В то же время, чемпионка отметила, что надолго затягивать такой пассивный отдых нельзя. По словам фигуристки, ее начнут мучить сильные боли. А спасают Навку от них только занятия йогой.