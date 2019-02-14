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Навка раскрыла секрет влюбленного Пескова 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и ее супруга — пресс-секретаря президента России — не так много свободного времени. Поэтому главное в этот день — оказаться вместе.
Подарок для Дмитрия Пескова Татьяна Навка еще не выбрала. Она уверена, что ее супругу будет приятен любой знак внимания. А на вопрос, к каким подаркам для своих вторых половинок стоит присмотреться мужчинам, которые еще не определились с презентом, чемпионка затруднилась ответить.
"Честно, вот не ко мне, ничего не могу посоветовать. Цветы, а самое главное, внимание и любовь. Тогда любящей женщине, как мне кажется, любой будет знак внимания приятен", — считает Навка.
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина — или День всех влюбленных. В этот день влюбленные пары дарят друг другу цветы, игрушки и конфеты, а также "валентинки" — небольшие открытки в форме сердца с признаниями в любви.
По словам Татьяны Навки, у нее с Дмитрием Песковым сложилась традиция: этот день проводить вместе. Если, конечно, не мешает работа, передает iReactor.
Как писали Дни.Ру, Татьяне Навке после напряженного труда перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка признавалась: она так устала, что не могла даже думать о спорте. Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась.
В то же время, чемпионка отметила, что надолго затягивать такой пассивный отдых нельзя. По словам фигуристки, ее начнут мучить сильные боли. А спасают Навку от них только занятия йогой.
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Звёзды , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
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