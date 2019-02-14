Какие плавки носит Тарзан на сцене и дома

Сергей Глушко больше известен как Тарзан и муж певицы Наташи Королевой . Но к своей профессии, принесшей ему деньги и славу, он пришел не сразу. Сергей родился в семье военного, отец служил на космодроме "Плесецк", мать работала в НИИ "Новатор". Казалось, что его судьба заранее решена, и Сергей продолжит династию.

После школы он поступил в Военно-космическую академию, которую окончил с отличием, и в 1992 году начал служить на космодроме "Плесецк", как и отец. В том же году молодой офицер женился, ему выделили квартиру, но брак продлился недолго. Денег постоянно не хватало, и в 1995 году Сергей, дослужившись до старшего лейтенанта, бросил все и отправился покорять Москву — учиться и работать. С женой развелся в 1997 году, а через месяц после развода она вышла замуж за другого офицера.

В столице он хватался за любую работу: успел побыть охранником, страховым агентом, менеджером и даже администратором в салоне Сергея Зверева . Но новый диплом так и не получил, вуз, как это часто бывало в 1990-е, закрылся, а студенты остались ни с чем.

Случайно Сергей Глушко попал в модельный бизнес, начал сниматься в рекламе, музыкальных клипах, фильмах, а еще танцевал в стриптиз-клубе "Голодная утка", где и взял себе псевдоним Тарзан.

Сейчас Сергей Глушко в счастливом браке с певицей Наташей Королевой, он продолжает много работать и активно выступать. В нашей галерее мы собрали фото, которыми делится артист со своими подписчиками в соцсетях.