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Елена Летучая показала, как муж делал ей предложение 

Passion.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Passion.ru
40-летняя телеведущая Елена Летучая поделилась милыми кадрами.
Сегодня, в Валентинов день, многие звезды делятся нежными фотографиями. Телеведущая Елена Летучая показала, как муж делал ей предложение.
«Для нас 14 февраля это не просто День Влюбленных. В этот день мой любимый муж сделал мне, очень романтично, Предложение Руки и Сердца! Теперь мы одна семья, и уже прошло несколько лет, а мы любим еще сильнее. Да, редко я выношу настолько личное для публики, но хочется чтобы все те, что еще не нашли вторую половинку — верили, чтот любовь рядом, если ей открыть свое сердце. Любите и будьте Любимыми. С праздником», — написала она.
Текст: Роза Ветрова
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