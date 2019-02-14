Сестры знаменитостей, о которых нигде не упоминается

Они далеки от голливудского кино, но это не мешает сестрам иметь общие интересы.

Дженнифер Лопес и Линда Лопес

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Младшая сестра Дженнифер — Линда Лопес — ведет тихую жизнь. Линда тележурналист, но знают ее только в узких кругах. Младшая сестра не заинтересована в светских мероприятиях, а вместо них она предпочитает проводить время с мужем и дочкой.

Леди Гага и Натали Джерманотта

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Леди Гага, как известно, любит интриги и некую загадочность образа, потому редко говорит о личной жизни. Не удивительно, что и о сестре Натали почти нет никакой информации. Лишь изредка их можно встретить вместе на премьерах и светских мероприятиях.

Виктория Бекхэм и Луиза Адамс

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Только самые преданные поклонники знают о том, что у Виктории Бекхэм есть сестра. Луиза Адамс — младшая из сестер. Она не любит публичность, на первом месте у нее семья, четверо детей и маленький собственный бизнес. Сестры очень дружны, несмотря на то, что их образ жизни очень различается.

Меган Фокс и Кристи Фокс

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У Меган Фокс есть младшая сестра Кристи, однако девушек редко можно увидеть вместе на мероприятиях. Кристи работает консультантом в средней школе во Флориде и ничего не знает о голливудской жизни известной Меган.