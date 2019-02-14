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Буйнов в День влюбленных посвятил пост жене 

ИД «Собеседник» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Народный артист России Александр Буйнов поделился с поклонниками в Instagram редким семейным фото со своей третьей женой Еленой.
@buinovofficial
«Тридцать три года на одной кровати, — подписал свой пост певец. — С Днем влюбленных! Нет, ну не все гладко было, и взлеты, и падения, но всегда помогала любовь! Аленка, трогательная моя (обожаю ее трогать)! Кто-то возразит, мол, главное — это духовность, высокие отношения, как у Ленина с Крупской. Но когда кончаются тактильные ощущения, любовь умирает. Обнимайтесь!»
«Поздравляю Вас с праздником!», «Подняли настроение + ещё раз 33 года, возьмём высоту? Сейчас всё возможно!», «Супер! С Днём влюблённых вашу семью и долгих лет», «Чтобы до конца, на одной подушке!» — написали Буйнову подписчики.
Напомним, Елена врач-косметолог по профессии, третья жена артиста. Они поженились в 1984 году и с тех пор живут вместе. Детей в браке нет.
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