Почему распался брак Королевой и Николаева

Наташа Королева и Игорь Николаев прожили вместе больше 10-ти лет. Все это время они казались счастливой парой. Тем более, что объединял супругов не только общий быт, но и творчество. Однако на самом деле все было вовсе не так безоблачно. В этом убедились и их поклонники, когда в 2001 году Королева и Николаев развелись.

Знакомство с Николаевым

Когда юная Наташа Порывай (настоящая фамилия певицы) впервые увидела Игоря Николаева, тот уже был довольно знаменитым артистом. Он уже выпустил 2 альбома «Королевство кривых зеркал» и «Фантастика», а после, как пишет известный биограф Федор Раззаков в своей книге «Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации», решил сам открывать новые имена в шоу-бизнесе. В этом ему взялась помогать музыкальный редактор центрального телевидения Марта Могилевская. Именно Могилевская, которая познакомилась с Порывай на одном из фестивалей, пригласила девушку к Николаеву в Москву. Тогда Наталья уже училась в эстрадно-цирковом училище в родном Киеве и вовсе не надеялась на всесоюзную славу. Тем не менее Порывай решила рискнуть. Однако Николаеву она не понравилась: полноватая девушка с украинским акцентом не вызывала у него восторга.

Законная жена

Но Николаев тоже решил рискнуть, и взял Порывай под свое крыло. В процессе совместной работы певец и Наталья сблизились. Единственное, что сдерживало Королеву от слишком тесных отношений с Игорем, это его семейное положение. Тогда Николаев был женат на своей однокласснице Елене Кудряшовой . У супругов подрастала дочь Юлия. Любовницей киевлянка быть не захотела, поэтому певцу ничего не оставалось, как подать на развод с Кудряшовой. В 1992 году Наталья Порывай стала законной женой Игоря Николаева. Вместе они составили не только прекрасную пару, но и музыкальный дуэт. Взять хотя бы их песню «Дельфин и русалка», которая стала настоящим хитом начала 90-х. Так, деля быт и работу поровну, Королева и Николаев прожили больше 10-ти лет.

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