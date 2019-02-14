Почему распался брак Королевой и Николаева 

Наташа Королева и Игорь Николаев прожили вместе больше 10-ти лет. Все это время они казались счастливой парой. Тем более, что объединял супругов не только общий быт, но и творчество. Однако на самом деле все было вовсе не так безоблачно. В этом убедились и их поклонники, когда в 2001 году Королева и Николаев развелись.
Знакомство с Николаевым
Когда юная Наташа Порывай (настоящая фамилия певицы) впервые увидела Игоря Николаева, тот уже был довольно знаменитым артистом. Он уже выпустил 2 альбома «Королевство кривых зеркал» и «Фантастика», а после, как пишет известный биограф Федор Раззаков в своей книге «Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации», решил сам открывать новые имена в шоу-бизнесе. В этом ему взялась помогать музыкальный редактор центрального телевидения Марта Могилевская. Именно Могилевская, которая познакомилась с Порывай на одном из фестивалей, пригласила девушку к Николаеву в Москву. Тогда Наталья уже училась в эстрадно-цирковом училище в родном Киеве и вовсе не надеялась на всесоюзную славу. Тем не менее Порывай решила рискнуть. Однако Николаеву она не понравилась: полноватая девушка с украинским акцентом не вызывала у него восторга.
Законная жена
Но Николаев тоже решил рискнуть, и взял Порывай под свое крыло. В процессе совместной работы певец и Наталья сблизились. Единственное, что сдерживало Королеву от слишком тесных отношений с Игорем, это его семейное положение. Тогда Николаев был женат на своей однокласснице Елене Кудряшовой. У супругов подрастала дочь Юлия. Любовницей киевлянка быть не захотела, поэтому певцу ничего не оставалось, как подать на развод с Кудряшовой. В 1992 году Наталья Порывай стала законной женой Игоря Николаева. Вместе они составили не только прекрасную пару, но и музыкальный дуэт. Взять хотя бы их песню «Дельфин и русалка», которая стала настоящим хитом начала 90-х. Так, деля быт и работу поровну, Королева и Николаев прожили больше 10-ти лет.
Разлучница-директор
Несмотря на относительно счастливую совместную жизнь, Королевой всегда не давали покоя поклонницы мужа. Но, как выяснилось позже, было не самым страшным испытанием. По словам самой Порывай, Николаева у нее увела директор певца Анжела Костина. Узнав об этом, Порывай предложила супругу некоторое время пожить раздельно для того, чтобы тот определился, кто же из женщин ему действительно нужен. Судя по всему, Николаев свой выбор сделал, и он оказался не в пользу Королевой. И хоть он так и не женился на Костиной, они провели вместе несколько лет. Что касается Наташи Королевой, то как раз во время вынужденной разлуки с мужем она познакомилась с Сергеем Глушко. Как признавалась сама певица, потом Николаев просил у нее прощения. Несмотря на то, что Наталья видела, что он искренне сожалеет о разрыве с ней, было уже слишком поздно: Королева уже носила под сердцем общего с Глушко сына Архипа.