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Как переживает смерть мужа Нелли Кобзон 

Рамблер 45 минут назад
30 августа 2018 года ушёл из жизни Иосиф Кобзон. Певец был символом целой эпохи, у него были миллионы почитателей, и новость о кончине кумира повергла всех в шок. Ещё сложнее было перенести уход близким исполнителя: супруге Нелли и детям.
Нелли и Иосиф Кобзоны прожили вместе почти полвека. Чтобы пережить смерть мужа, вдова продолжила дело любимого: взяла на себя руководство благотворительным фондом. При жизни Кобзон постоянно помогал другим, при этом для него не было разницы между обычными людьми и знаменитостями. Поддерживают вдову друзья и родственники, но сама Нелли всё ещё не может смириться со смертью мужа.
Звёзды , Видео , Любовь , Иосиф Кобзон
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