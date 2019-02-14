Как переживает смерть мужа Нелли Кобзон

30 августа 2018 года ушёл из жизни Иосиф Кобзон . Певец был символом целой эпохи, у него были миллионы почитателей, и новость о кончине кумира повергла всех в шок. Ещё сложнее было перенести уход близким исполнителя: супруге Нелли и детям.

Нелли и Иосиф Кобзоны прожили вместе почти полвека. Чтобы пережить смерть мужа, вдова продолжила дело любимого: взяла на себя руководство благотворительным фондом. При жизни Кобзон постоянно помогал другим, при этом для него не было разницы между обычными людьми и знаменитостями. Поддерживают вдову друзья и родственники, но сама Нелли всё ещё не может смириться со смертью мужа.