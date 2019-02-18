Васильева рассказала, с кем 16 лет изменяла мужьям

71-летняя актриса решилась раскрыть главную тайну в передаче «Секрет на миллион».

Татьяна Васильева побывала в студии шоу «Секрет на миллион» и рассказала Лере Кудрявцевой свои тайны, в том числе о романе с бизнесменом Арифом Алекперовым из Азербайджана. Алекперов долгое время спонсировал Московский Театр Сатиры, в котором играла Васильева. «Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — рассказала актриса.

Кроме того, Татьяна Васильева была готова стать третьей супругой Алекперова, но но он не готов был развестись с женой: «Я могла попросить о чем угодно, мы могли сколько угодно проводить вместе времени, но только не брак. Было немного обидно. Я бы вышла за него». В 2018 году, спустя год после перенесенного инсульта, бизнесмена не стало, что стало для актрисы неожиданностью. Она отметила, что считает родных экс-возлюбленного счастливыми людьми и рада тому, что встретилась с таким мужчиной: «И мне досталось немножечко от него».

Саша Черная