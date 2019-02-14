Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарик Харламов рассказал об измене жены 

Passion.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Passion.ru
37-летний шоумен высказался о некоторых изданиях, запустивших сплетни о том, что супруга ему неверна.
Гарик Харламов и Кристина Асмус женаты уже 5 лет и живут душа в душу, но иногда в Сети все же появляются странные слухи о том, что в семье резидента Comedy Club и актрисы не все в порядке. В конце концов шоумен устал читать «желтые» новости на различных порталах о том, что Кристина якобы ему изменяет, и эмоционально высказался об этом в Сети.
«Это шизофрения и бред (это я мягко). Я думал, что у нас адекватные люди, но мне продолжают присылать эти ***с просьбой прокомментировать. Комментирую. Все хорошо. Жена рядом, дочь моя))) Больше писать о них не буду. Всем добра»,
— заявил Харламов.
Между тем Асмус предпочитает хранить молчание, тем более что она принципиально редко рассказывает о семейной жизни. Напомним, у звезды «Интернов» и юмориста подрастает 5-летняя дочь Настя.
Passion.ru: последние новости
Дмитрий Маликов нежно поздравил дочь с 19-летием и поделился мелодией, которую сочинил Мария Шумакова, Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и другие звезды собрались на коктейле «100 самых стильных» журнала GQ «Судьбоносная встреча»: Виктория Лопырева показала первое фото с новорожденным сыном
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые никогда не делают мудрые люди
Как сохранить страсть в браке: личный опыт
Российские звезды, которые дружат с мировыми знаменитостями
Тест: насколько низкий у вас EQ?7
Сексолог рассказала о любви, верности и оргазме
Видео
Рамблер/гороскоп на 15 февраля
Психология
Певицу Катю Семенову принуждали сделать аборт
Звёзды
Назван самый стильный мужчина в России
Звёзды
Почему распался брак Королевой и Николаева
Звёзды
Известную модель укусила за ягодицу крупная свинья
Звёзды В мире
Как переживает смерть мужа Нелли Кобзон
Звёзды Любовь
Клиентка устроила погром в салоне красоты
Красота
Модель показала, как выглядит без ретуши
Звёзды Красота
Что вы не знали о Понаровской
Звёзды
Самые известные звёздные разлучницы России
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение