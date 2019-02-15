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Как звезды поздравили любимых с 14 февраля 

WMJ.ru + ещё 1 4 часа назад
Звезды публично признаются в своих чувствах любимым.
Целый день 14 февраля звезды в своих Instagram делились фотографиями с любимыми и обращались с поздравлениями ко вторым половинкам и фолловерам. Некоторые знаменитости публиковали свадебные снимки…
Instagram
.. другие же делились семейными снимками с отдыха.
Instagram
Влюбленные, любите любовно любовь, как любовь любит любимых. Как я люблю любимую влюбленной любовью, так и любители любовной любви любят влюбленных в любовь. Всем любовь. Всех с днем!
— написал Павел.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).. а третьи публиковали фото с детьми, признаваясь и им в любви.
Instagram
В этот день я вынуждена признаться, что влюблена сразу в четырех мужчин!
— пошутила Мария Кожевникова.
В День всех влюбленных Ксения Бородина обратилась к мужу целым стихотворением.
Instagram
Я хочу быть с тобою всегда! Чтоб и в праздники вместе, и в будни, Чтобы нас лишь сближали года И чужие бездушные люди. Чтобы солнце дарило тепло, Если небо, то пусть голубое; Чтобы ночью нам было тепло, Чтобы имя друг друга — святое. Только б счастье искрилось в глазах, Чтобы ссоры все шли незаметно; Если радость, то можно в слезах, А обиды пусть очень уж редко,
— написала Ксения Курбану Омарову.
А Гарик Харламов записал любимой жене Кристине Асмус видео с поздравлениями.
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Звёзды , Курбан Омаров , Гарик Харламов , Мария Кожевникова , Ксения Бородина , WMJ.RU
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