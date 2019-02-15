Водонаева сравнила полных людей с наркоманами

Бывшая участница «Дома-2», а ныне популярный блогер Алена Водонаева дала интервью на шоу «Нежный редактор», выход которого сама же анонсировала на своей странице в Instagram.

Как отмечает Водонаева, еще до выхода беседа с журналисткой получилась скандальной из-за резких высказываний блогера и обилия ненормативной лексики. Так, например, как выяснилось, Водонаева крайне негативно относится к полным людям. Ведущая спросила, может ли толстый человек встречаться с худым. Гостья шоу допустила подобный вариант, но отметила, что представлять секс этой пары ей неприятно.

Этот «загон», по словам бывшей участницы «Дома-2», у нее абсолютно такой же, как и относительно алкоголиков и наркоманов. Водонаевой такие люди неприятны и даже ехать рядом с ней им нельзя, чтобы «не перекладывать свой жир на ее место».