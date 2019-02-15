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Водонаева сравнила полных людей с наркоманами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Бывшая участница «Дома-2», а ныне популярный блогер Алена Водонаева дала интервью на шоу «Нежный редактор», выход которого сама же анонсировала на своей странице в Instagram.
Как отмечает Водонаева, еще до выхода беседа с журналисткой получилась скандальной из-за резких высказываний блогера и обилия ненормативной лексики. Так, например, как выяснилось, Водонаева крайне негативно относится к полным людям. Ведущая спросила, может ли толстый человек встречаться с худым. Гостья шоу допустила подобный вариант, но отметила, что представлять секс этой пары ей неприятно.
Этот «загон», по словам бывшей участницы «Дома-2», у нее абсолютно такой же, как и относительно алкоголиков и наркоманов. Водонаевой такие люди неприятны и даже ехать рядом с ней им нельзя, чтобы «не перекладывать свой жир на ее место».
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