Самые странные конспирологические теории о звездах

Что только не приходит в голову любителям конспирологии: Элвис Пресли в их представлении жив, Гагарина «забрали в космос», Ленин был грибом, а всей эксклюзивной секретной информацией о тайнах мироздания они почетно обладают из-за своей исключительной прозорливости. А пока они разбираются в новых откровениях посланников космического разума и короля подземных карликов, вы лучше взгляните на нашу подборку самых странных конспирологических теорий о всемирно популярных музыкальных звездах.

В 2012 году Pitbull Shakira выпустили совместный сингл под названием Get It Started. Текст песни содержал такие слова, как «большие новости» («big news»), «Малайзия», «всемирный» («worldwide») и «2 паспорта» («2 passports»). Конечно, после внезапного исчезновения пассажирского самолета Boing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Куала-Лумпур в Пекин и пропавшего в небе над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета 8 марта 2014 года, поклонники теорий заговора начали высказывать предположения о том, что песня — скрытое предупреждение о катастрофе. А когда выяснилось, что 2 пассажира злополучного рейса летели по поддельным паспортам, градус сумасшествия достиг невообразимых пределов. Впрочем, интернет-сыщики решили по-тихому проигнорировать слова, следующие в строчке после за упоминания о двух паспортах — «три города, две страны, один день» («three cities, two countries, one day»). Конечно, ведь они не имеют никакого отношения к рейсу.

Популярность Бейонсе многим не дает покоя, в том числе и конспирологам. По их мнению, бедняга и агитирует подростков поклоняться Сатане, и состоит в организации иллюминатов (время такое, да и кто из нас не состоит?), и сымитировав собственную беременность. Но самое крутое предположение — о том, что Бейонсе просто клон. У подобных страхов даже есть объяснение: однажды давным-давно, испугавшись того, что драгоценный объект их инвестиций однажды все-таки умрет, продюсеры певицы решили изъять несколько ее стволовых клеток для своих коварных делишек. И правильно поступили, ведь настоящая Бейонсе умерла еще в 2000 году, и тогда же ее и заменили копией.

Разве может женщина стать звездой хип-хопа только благодаря своему таланту? Нет, это абсолютно исключено. Тогда что за феномен представляет собой Ники Минаж? Логичное объяснение этому только одно: ее голос — на самом деле слегка ускоренный голос Jay-Z. То есть всемирно популярная звезда — всего лишь коварный обман. Очнитесь, люди!

Конспирологическая теория о том, что Пол Маккартни на самом деле давно мертв, стала настолько популярной, что ей даже посвящена статья в Википедии. Слух появился в 1969 году с подачи статьи в студенческой газете одного из университетов штата Айова, заголовок которой гласил «Мертв ли Пол Маккартни?». И несмотря на то, что в материале статьи давался отрицательный ответ на этот вопрос, все же подозрения о смерти знаменитого музыканта продолжили свое победное шествие по планете, продолжающееся уже почти 50 лет. Более того, говорят, если запустить задом наперед отрывок из песни Revolution 9, можно услышать фразу «turn me on dead man», что можно перевести как «преврати меня в покойника». Впрочем, сторонникам теории также слышится, как Джон Леннон поет в песне Strawberry Fields Forever «I buried Paul» («Я похоронил Пола»), хотя на самом деле в песне поется «Cranberry sauce» («Клюквенный сироп»).

В 2012 году владельцы сайта Hip Hop Is Dead получили анонимное письмо, в котором раскрывался секрет: крупные звукозаписывающие компании якобы инвестировали миллионы долларов в создание сети частных тюрем, которые должны были быть позже заполнены людьми, совершившими преступления благодаря пропаганде криминального поведения. Именно для этого и был создан гангста-рэп, воспевающий преступность. Ну вот, теперь все стало на свои места.

Ну наконец-то в этом списке фантастических историй есть хоть какой-то намек на правду. Дело в том, что смерть Майкла Джексона таинственным образом совпала с протестами против результатов президентских выборов в Иране, а хэштег «Michael Jackson RIP» («Покойся с миром, Майкл Джексон» — прим. ред.) в Твиттере сместил с лидирующих позиций хэштег #iranelection (иранские выборы — прим. ред.). Сложно не согласиться с тем, что время было выбрано очень удачно. К тому же разве есть сомнения в том, что Конрад Мюллер — личный врач короля поп-музыки — работал на иранские спецслужбы?

Наверное, в мире наберется всего несколько поп-звезд, кто не был так или иначе не был причислен конспирологами к иллюминатам, рептилоидам или антропоморфным пчелам-убийцам. Но мало кого обвиняли в этом больше, чем Jay-Z. Его богатство и привычка постоянно складывать ладони в знак пирамиды — один из символом масонского движения — только подлили масла в огонь. Были и предположения о том, что Jay-Z — рептилоид-иллюминат. Но, пожалуй, у влиятельной рептилии, будь она еще и членом оккультного ордена, всяко нашлись бы дела поважнее, чем записывать рэп-песни и тусоваться с клоном Бейонсе.