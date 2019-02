Самые странные конспирологические теории о звездах 

В 2012 году Pitbull Shakira выпустили совместный сингл под названием Get It Started. Текст песни содержал такие слова, как «большие новости» («big news»), «Малайзия», «всемирный» («worldwide») и «2 паспорта» («2 passports»). Конечно, после внезапного исчезновения пассажирского самолета Boing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Куала-Лумпур в Пекин и пропавшего в небе над Южно-Китайским морем спустя 40 минут после вылета 8 марта 2014 года, поклонники теорий заговора начали высказывать предположения о том, что песня — скрытое предупреждение о катастрофе. А когда выяснилось, что 2 пассажира злополучного рейса летели по поддельным паспортам, градус сумасшествия достиг невообразимых пределов. Впрочем, интернет-сыщики решили по-тихому проигнорировать слова, следующие в строчке после за упоминания о двух паспортах — «три города, две страны, один день» («three cities, two countries, one day»). Конечно, ведь они не имеют никакого отношения к рейсу.