Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной

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Ванная и шампанское: экс-жена Джигарханяна и П. Шаляпин показали фото с «романтикой» 

Суть событий 2 часа назад
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин встретили День всех влюбленных вместе и сделали совместное селфи в романтический вечер.
Новое фото появилось в «Инстаграме» артиста. Судя по изображению, пара решила устроить «классику жанра» и забралась с шампанским в наполненную пеной ванную. «А как вы встречаете День святого Валентина? С Днем всех влюбленных, друзья!» — написал Прохор в своем блоге.
@p_shalyapin
Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что Виталине якобы грозит уголовная ответственность по подозрению в мошенничестве. Но она никак не отреагировала на эту новость. Также сообщалось о предполагаемой беременности звезды, которую опроверг Шаляпин. Комментируя слухи о скором прибавлении, он вспомнил Элину Мазур — бывшую помощницу Цымбалюк-Романовской.
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Звёзды , Видео , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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