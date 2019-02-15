Полина Гагарина носит мужа на руках

Когда любишь по-настоящему — вес не имеет значения. Или это моя любовь к моей супервандервуман делает меня лёгким, как перышко и заставляет буквально парить.

Ниже в хештегах он объяснил, как появился этот забавный кадр, подписав: «Не фотошоп, а любовь».

«Просто Полина тренируется, как олимпийский чемпион неустанно», «Как всегда, фото зачёт. Прикольные», «Интересно посмотреть оригинальный кадр, может на диване сидите?» — заметили в комментариях пользователи.