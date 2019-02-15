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Полина Гагарина носит мужа на руках 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный российский фотограф Дмитрий Исхаков на своей страничке в социальной сети Instagram разместил забавный снимок. На фотографии он оказался на руках у своей жены, певицы Полины Гагариной. Супруги страстно целуются.
Когда любишь по-настоящему — вес не имеет значения. Или это моя любовь к моей супервандервуман делает меня лёгким, как перышко и заставляет буквально парить.
Ниже в хештегах он объяснил, как появился этот забавный кадр, подписав: «Не фотошоп, а любовь».
«Просто Полина тренируется, как олимпийский чемпион неустанно», «Как всегда, фото зачёт. Прикольные», «Интересно посмотреть оригинальный кадр, может на диване сидите?» — заметили в комментариях пользователи.
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