Савельеву в «Фабрике» сменила «мобильная блондинка»

Ежегодный концерт МУЗ-ТВ в честь Дня всех влюбленных удивил гостей сразу несколькими сюрпризами.

В новом составе на сцену Кремлевского дворца вышло не только SEREBRO, но и группа «Фабрика». К Ирине Тоневой и Сашей Поповой присоединилась джазовая певица Антонина Клименко, заменившая ушедшую в декрет Сашу Савельеву. В свой первый официальный «фабричный» выход в свет Антонина надела белоснежный воздушный комбинезон с массивным сияющим поясом и с удовольствием позировала фотографам.

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Несколько лет назад Антонина засветилась в проекте Игоря Матвиенко «Мобильные блондинки». А с группой «Фабрика» она познакомилась не вчера — девушка пела на бэк-вокале у коллектива.

Свою беременность Саша Савельева, тем временем, подтверждать не спешит. Однако не так давно Instagram появился небольшой отрывок из выступления «Фабрики», на котором под свободным нарядом Савельевой был ясно виден округлившийся живот.