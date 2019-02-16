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Звезда «Папиных дочек» рассказала о возлюбленном 

Passion.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: @ekstarshova
17-летняя «Пуговка» откровенно рассказала о своей любви.
Многочисленные поклонники сериала «Папины дочки» едва узнают в 17-летней красавице Кате Старшовой малышку «Пуговку», самую младшую «папину дочку». Девушка, в минувшем году закончившая школу, отказалась от актерской карьеры и посвятила себя фигурному катанию. Занятия в театре на льду «Алеко» подарили юной фигуристке и первое серьезное романтическое чувство — дружеские отношения с партнером переросли в любовь. «Это не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше четырех лет. Просто в какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее», — призналась Катя в интервью порталу StarHit.
@ekstarshova
По словам Старшовой, свободное время она проводит вместе с Василием — молодые люди ходят в кино, любят посидеть в кафе. Катя призналась, что любит сюрпризы и сама старается делать возлюбленному необычные подарки. «На Васин день рождения покреативила: купила фоторамку, куда загрузила наши забавные снимки, сделанные на тренировке. Там у нас прикольные лица и смешные позы. Милый был в восторге», — цитирует девушку StarHit.
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