Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского

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Евгения Брик показала красавицу-дочь от Валерия Тодоровского 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Актриса театра и кино Евгения Брик, звезда фильма «Стиляги», сериалов «Оттепель», «Адаптация» и «Садовое кольцо», поделилась с подписчиками Instagram кадрами различных фотосессий со своей красавицей-дочкой.
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Постоянно зависающий айфон сподвигнул меня начать очистку от 17 тыс. фотографий)) Пересмотрела сегодня много фотосессий с Зоей!сколько у нас красивых фотографий, иногда даже обидно, что мне всегда лень их выкладывать. Буду исправляться) Эта Красота от прекрасной @alinagolub ❤️для журнала @kiz.ru #евгениябрик #zoeytodorovsky #красотаиздоровье #фотосессия

Публикация от  Evgenia Brik/Евгения Брик (@evgeniabrik)

«Постоянно зависающий айфон подвигнул меня начать очистку от 17 тыс. фотографий. Пересмотрела сегодня много фотосессий с Зоей! Сколько у нас красивых фотографий, иногда даже обидно, что мне всегда лень их выкладывать. Буду исправляться», — написала Евгения.
Заметим, что девятилетняя наследница Евгении Брик и Валерия Тодоровского уже и сама активно снимается в кино. Зоя сыграла одну из героинь в популярном американском сериале «ОА». Родители побывали у девочки на съемочной площадке в Сан-Франциско, о чем мама также рассказывала в соцсети. «Глаз не отвести», «Очень красивые девочки», «Невероятные!», «Это какая-то нереальная красота!» — ответили поклонники в комментариях.
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