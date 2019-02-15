Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского

Евгения Брик показала красавицу-дочь от Валерия Тодоровского

«Постоянно зависающий айфон подвигнул меня начать очистку от 17 тыс. фотографий. Пересмотрела сегодня много фотосессий с Зоей! Сколько у нас красивых фотографий, иногда даже обидно, что мне всегда лень их выкладывать. Буду исправляться», — написала Евгения.