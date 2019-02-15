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Трагическая любовь пары Гордеева-Гриньков 

Рамблер 26 минут назад
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков — одна из самых ярких пар в фигурном катании. Ими восхищались не только в Советском Союзе, их программам рукоплескала публика в Европе и США. Екатерина и Сергей были не только партнёрами в спорте. Они познакомились ещё в детстве, а с возрастом поняли, что их связывает нечто большее, чем дружба и совместные тренировки. В 1991 году 20-летняя Екатерина и 24 летний Сергей, к тому времени уже олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира, стали супругами, а в следующем году у них родилась дочь. Спустя 3 года 28-летний Гриньков скончался прямо во время тренировки, оставив Екатерину Гордееву вдовой в 24 года. Как складывалась дальнейшая жизнь знаменитой спортсменки и чем она живёт сегодня? Узнайте об этом из видео.
Звёзды , Видео , Любовь , Екатерина Гордеева
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