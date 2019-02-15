Рома Зверь в шоке от сосулек и двухметровых сугробов

Певец выложил в своем Instagram многозначительные фото Саратова с домами в метровых сосульках и сугробами, ростом с человека.

В четверг, 14 февраля, в Саратове прошел концерт группы "Звери", которая приехала в наш город в рамках концертного тура "Друзья по палате". Часть саратовцев оказалась в восторге от шоу, которое прошло в ФОК "Звездный". Спустя сутки в Instagram появились сотни фотографий и видео с концерта с положительными комментариями: "Лучший концерт в моей жизни", "спустя 15 лет я наконец-таки попала на концерт любимой группы". Но были и отрицательные комментарии, в основном из-за фанатов, которые мешали наслаждаться шоу, снимая происходящее на сотовые телефоны и "негативного настоя" вокалиста группы — Ромы Зверя, который "почти не пел" из-за того, что публика не откликалась на его просьбу — не снимать шоу на телефон.

Instagram

Стоит отметить, что день у певца не задался с самого начала — в своих историях в Instagram он выложил видео, на котором сказал следующее: "Нам тут предложили не заезжать в Саратов, но нам надо дать концерт сначала". Судя по видео, группа пыталась проехать через поселок Затон на автобусе, но серпантин сузился из-за снега, и продвижение получалось не особенно удачно. В итоге концерт в День всех влюбленных худо-бедно, но состоялся.

Instagram

Сегодня, Роман выложил в своем Instagram-аккаунте фотографии нашего города с многозначительной подписью: "Саратов прощается с нами, а мы с ним". Музыкант запечатлел дом с огромными сосульками, заледеневший водосток и узенькую пешеходную дорожку, "украшенную" сугробами в человеческий рост. В комментариях под фотографиями саратовцы извинились за фанатов, которые испортили выступление и расстроили музыканта, а также за неубранный город и понадеялись, что группа "Звери" не в последний раз посещает Саратов.