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Леди Гага рассталась с женихом 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Слухи о расставании звезды с женихом подтвердили инсайдеры. По их данным, Леди Гага рассталась с агентом Кристианом Карино.
По имеющейся информации, пара разошлась в начале февраля. Якобы именно Леди Гага стала инициатором разрыва с избранником.
О переменах в личной жизни знаменитости рассказали близкие к окружению поп-звезды люди. Также они сообщили, что Кристиан все еще продолжает любить свою невесту и всеми способами пытается ее вернуть, передает портал E!News.
Отметим, слухи о размолвке в отношениях 32-летней Леди Гаги и 50-летнего Карино появились после церемонии "Грэмми", где исполнительница появилась без кольца. Кроме того, звезда не упомянула Кристиана в благодарственной речи после получения награды.
Подлило масла в огонь и то, что пользователи Twitter заподозрили Леди Гагу и Брэдли Купера во влюбленности после фильма "Звезда родилась". Примечательно, что ни сама певица, ни ее жених Кристиан пока не комментируют появившиеся слухи об их расставании.
Как писали "Дни.ру", несколько дней назад Леди Гага посетила вечеринку в честь музыкальной премии "Грэмми", где в очередной раз привлекла внимание публики откровенным нарядом. Знаменитость появилась перед фотографами в комплекте черного кружевного белья и колготках в сеточку. Дерзкий образ она дополнила пиджаком с блестками.
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