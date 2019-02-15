Подольская выступила в блестящем экстрамини

Наталья Подольская выступила в Кремле в блестящем экстрамини

Певица сменила стиль и показала роскошные ноги.

Мы знаем, как провели День всех влюбленных большинство отечественных звезд. И здесь — совсем никакой романтики, а только работа — звезды выступали на шоу в Кремле, организованное телеканалом Муз ТВ. Большинство исполнительниц выбрали платья красного цвета, а вот Наталья Подольская привлекала к себе внимание не яркостью, а длиной — певица пришла в платье просто экстремальной длины!

Звезда явно примерила на себя образ Дивы: платье в серебряных пайетках украсили два разреза. Правда, ничего лишнего певица не показала и выглядела роскошно.

Заметили новый стиль знаменитости и ее поклонники. Некоторые даже сравнили ее с другими селебрити:

«Вы теперь очень похожи на наталья Ветлицкую», «Наташа, была вчера в Кремле! Ваш номер и вы были прекрасны! Вы изменили стиль, так было все стильно, интеллигентно, красиво! Получили удовольствие от вашего номера и исполнения вживую», «Какая же вы красивая! На вас хочется все время смотреть».

Кстати, Подольская практически всегда для светских мероприятий отдает предпочтение металлизированным оттенкам.