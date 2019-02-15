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Красавицы, которых ботокс лишил мимики 

Рамблер 1 час назад
Ботокс сравнительно недавно начали применять в косметологии, но сейчас мало найдётся знаменитостей, которые хотя бы раз не сделали инъекции этого препарата. Ботокс позволяет избавиться от морщин и омолодиться, но у него есть и побочный эффект: при неумелом использовании или злоупотреблении уколами лицо становится неподвижным, а мимика теряется. Увы, некоторые звёздные красавицы так увлеклись омолаживающие инъекциями, что теперь стали похожи на куклы.
Актрисе Николь Кидман в этом году исполнится 52 года, но выглядит она лет на 15 моложе. И обязана она этим ботоксу, об увлечении которым говорят неестественно приподнятые брови. Несколько лет назад поклонники Николь заметили, что изменились не только её черты лица, но и мимика, так что Кидман вынуждена была признаться в пристрастии к инъекциям.
О других знаменитостях, которые заметно изменились благодаря ботоксу, рассказывает видео.
Звёзды , Видео , Здоровье , Красота , Мода , Николь Кидман
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