«Намордник зачем?»: в Сети обсуждают Брежневу

Певица выпустила новый клип на песню «Любите друг друга».

37-летняя Вера Брежнева сегодня представила на суд зрителей новую работу — клип на песню «Любите друг друга», ставшую саундтреком к фильму «Елки последние».

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Пользователи Сети обсуждают необычный образ, подобранный популярной певице режиссером клипа Аланом Бадоевым. Брежнева примерила необычный, закрывающий половину лица кружевной аксессуар, инкрустированный бисером и жемчугом, — в похожем недавно фотографировалась Валерия.

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«Королева льда», «Намордник зачем?», «Как у Лопес образ в El Anillo… Уже было…», «Вы мне напомнили героя из „Молчания ягнят“, „Помнится, у Никки Минаж была похожая маска в клипе…🤔“, „Не понравился ни клип, ни Ваш образ“, „Снежная Королева“, „Ужасный клип, плохой образ“, „Грудь пора уже делать, виснет“, „А вас в клипе вообще испортили, закрыли намордником, платье красивое, но грудь в разные стороны бежит, извините за прямоту. Испортили красивую женщину“, „Я вот тоже не поняла — зачем прятать такое красивое лицо под маской?“, „Извините, но напоминает Лектора Ганнибала, только гламурного“, „Маска на лице какая-то неприятная!“, „Намордник, как у Бузовой в „Мало половин““, — разошлись во мнениях подписчики. br/>

А как вам новый клип Веры Брежневой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)