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Пугачева не пригласила бывшего зятя на концерт 

News.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Владимир Пресняков не получил пригласительный на концерт Аллы Пугачёвой. Экс-зять певицы готов выложить круглую сумму за билет.
Алла Пугачёва готовится к юбилейному концерту по случаю грядущего 70-летия. Она выступит в Кремлёвском дворце 17 апреля. Весь зал распродан — билеты можно приобрети только у перекупщиков, цены достигают, по разным данным, от 150 до 300 тысяч рублей. Ранее Ксения Бородина отказалась от идеи купить билет на концерт для мамы по причине слишком высокой стоимости.
Юбилейный сольник Примадонны соберёт множество не только её поклонников в зале, но и знаменитых друзей. Как выяснилось, бывший зять певицы Владимир Пресняков пока не получил приглашения на её выступление. Экс-супруг Кристины Орбакайте заметил, что не расстраивается и при необходимости готов купить билет. Исполнитель подчёркивает, что с Аллой Борисовной у них сохранились тёплые отношения, она хорошо приняла его нынешнюю супругу Наталью Подольскую.
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Ксения Бородина , Алла Пугачева
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