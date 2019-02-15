Звезда «Дома 2» впервые станет мамой

Экс-участница «Дома 2» Екатерина Колисниченко впервые станет мамой

Недавно девушка официально развелась со своим супругом Никитой Капелюш. Известно, что пара рассталась уже давно, но документы для официального развода были поданы лишь месяц назад. Надо отметить, что Катя и Никита остались хорошими друзьями, несмотря на стечение обстоятельств.

Недавно Екатерину снова позвали замуж. Имя избранника девушка предпочитает не раскрывать. Но известно, что на День всех влюбленных они с любимым отправились в Париж. На радостях девушка сообщила своим подписчикам в Instagram, что она беременна.

@kolisnichenko_official

"Дорогие мои подписчики, в день влюбленных я хочу поделиться с вами нашей радостью: я беременна! От души поздравляю всех с праздником, желаю всем любви неземной", — написала Екатерина по фото.

Также она всех горячо поздравила с Днем святого Валентина и поблагодарила своих подписчиков за теплые слова и поддержу.