Звезда «Дома 2» впервые станет мамой

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Экс-участница «Дома 2» Екатерина Колисниченко впервые станет мамой 

Рамблер 1 час назад
30-летняя модель и экс-участница телешоу "Дом 2" Екатерина Колисниченко сообщила радостную новость о том, что она беременна.
Недавно девушка официально развелась со своим супругом Никитой Капелюш. Известно, что пара рассталась уже давно, но документы для официального развода были поданы лишь месяц назад. Надо отметить, что Катя и Никита остались хорошими друзьями, несмотря на стечение обстоятельств.
Недавно Екатерину снова позвали замуж. Имя избранника девушка предпочитает не раскрывать. Но известно, что на День всех влюбленных они с любимым отправились в Париж. На радостях девушка сообщила своим подписчикам в Instagram, что она беременна.
@kolisnichenko_official
"Дорогие мои подписчики, в день влюбленных я хочу поделиться с вами нашей радостью: я беременна! От души поздравляю всех с праздником, желаю всем любви неземной", — написала Екатерина по фото.
Также она всех горячо поздравила с Днем святого Валентина и поблагодарила своих подписчиков за теплые слова и поддержу.
Женский форум11
Звёзды , Видео , Екатерина Колисниченко
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