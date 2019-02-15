Звезды, у которых были романы с иностранцами

Мы живем во времена, когда снято множество ограничений. Но еще не так давно в силе был закон, который не позволял женщинам выходить замуж за иностранцев. И все равно находились те, кто сумел обойти драконовские запреты. Кому же это удалось?

15 февраля в 1947 году Сталин подписал закон о полном запрете браков между советскими и зарубежными гражданами. Конечно, обоснование к такому запрету было очень гуманным: якобы закон защищал советских женщин от дискриминации за границей и ограждал от тлетворного влияния капитализма. Но на деле причина была совсем в другом.

Невозвращенцы и враги народа

Из-за границы после войны не вернулись многие из тех, кто был угнан на работы в Германию. Когда спецслужбы попробовали подсчитать, сколько народа пожелало остаться в стране бывших оккупантов, они забили тревогу. По разным подсчетам таких несознательных граждан оказалось от 500 000 до 2 миллионов. В этот момент и было решено насильно прервать отток советских граждан. Тех, кто пытался все-таки выехать, ждала судьба изменника родины.

Так актриса Татьяна Окуневская за связь с иностранным гражданином получила десятилетний срок. А вот в ее дело была записана печально известная во времена репрессий статья 58 — контрреволюционные преступления. Актриса вынесла месяцы пыток и 6 лет лагерей, но сумела выжить и вернуться в Москву.

Гораздо более печальной оказалась судьба семьи актрисы Зои Федоровой . Сама Федорова получила срок в 25 лет за шпионаж, имущество конфисковали, а ее родных сестер вместе с детьми сослали: одну в Воркуту, где она умерла, а вторую в Казахстан, подальше от столицы. А Зоя всего лишь попыталась связаться со своим любимым и отцом единственной дочери, американцем Джексоном Тейтом, написав ему несколько писем.

Маргарита Терехова и Савва Хашимов

Ничего хорошего не вышло из брака Маргариты Тереховой с болгарским актером Саввой Хашимовым. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Бегущая по волнам» и с первой минуты знали, что будут вместе. Савва бросил ради Маргариты жену, беременная Маргарита с ног сбилась, собирая разные справки для замужества. Уже в браке родилась дочь. Неизвестно, по какой причине, но Терехова наотрез отказывалась переезжать в Болгарию к мужу, а он не хотел бросать работу на родине. Через полтора года брак развалился.

Римма Маркова и Хосе Гонсалес

Скандальным в судьбе актрисы Риммы Марковой стал ее третий брак: о нем в СССР говорили все. В конце 60 годов она познакомилась, а после и вышла замуж за испанского аристократа, барона Хосе Гонсалеса Мариа Антонио. Три года супруги прожили вместе, но жгучий испанец так и не смог уговорить жену уехать жить на его родину. Дольше терпеть и ждать барон не захотел, в одностороннем порядке оформил развод и вскоре женился на другой. Римма никогда больше не вышла замуж, а штамп о замужестве сохранила в паспорте до конца жизни.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

Главная Мэри Поппинс страны Наталья Андрейченко по словам режиссера Андрея Кончаловского , была «загульной». Он пообещал Наташе выдать ее замуж за иностранца, если только она бросит курить и пить. И вскоре сдержал слово: пригласил ее на кастинг в сериал «Петр Великий». Там она и познакомилась с будущим мужем.

После того, как Андрейченко с позором выставили из гостиницы, где жил Максимилиан, соответствующие органы убедительно рекомендовали ей разорвать связь, порочащую честь советской актрисы. «Непорочащей» связь можно было сделать двумя способами: расставание или свадьба.

Как Андрейченко удалось убедить заядлого холостяка — неизвестно. Брак продлился с 1985 по 2005 год и распался, когда Максимилиан полюбил другую. Сейчас Андрейченко живет в Москве, куда вернулась после развода.

Галина Логинова и Богдан Йовович

Однажды популярная у режиссеров актриса Галина Логинова познакомилась на вечеринке с югославским врачом Боги Йововичем, и с тех пор ее успешная карьера советской кинозвезды пошла под откос. В 1974 году им удалось заключить брак, но вышел срок визы Богдана и ему пришлось уехать.

В 1975 родилась дочь Милла, ролей Галине не предлагали, как «неблагонадежной». Денег катастрофически не хватало. В 1981 году, во время очередной поездки к Боги, Галина решила не возвращаться в СССР. Семье удалось получить разрешение на переезд в США, но сложности и там не кончились.

Логиновой пришлось наступить на свои амбиции: как актрису ее в Америке никто не видел. А муж не сумел подтвердить свою югославскую врачебную лицензию. Так что супругам пришлось работать прислугой в богатом доме.

А когда Боги посадили за спекуляции со страховками, Логинова и вовсе его бросила и все свои силы вложила в дочь. И она сделала ее, в конце концов, тем, о чем мечтала для себя: голливудской суперзвездой.

Ангелина Вовк и Индржих Гец

Ангелина Вовк 35 лет вела «Песню года», об этом есть даже запись в «Книге рекордов Гиннесса». Дети знали ее как тетю Лину из «Спокойной ночи, малыши». Когда она вышла замуж за чеха по фамилии Гец, коллеги окружили ее стеной неприятия.

В лицо улыбались, просили поносить или продать вещи, которые муж привозил чемоданами, а за спиной строчили кляузы и доносы. Индржих постоянно звал ее переехать к нему в Прагу.

У нее были шансы стать невозвращенкой, но она так и не решилась остаться с любимым человеком в чужой стране. Гец честно боролся за нее 13 лет, но все-таки сдался. В 1995 году пара развелась, и Индржих женился на другой.

Сейчас запреты сняты, а границы достаточно размыты. Звезды всех мастей беспрепятственно уезжают или находят отношения с иностранцами. То и дело на страницах изданий мелькают новости о том, кто из красавиц нашел свою судьбу с очередным заграничным принцем.

Вот только несколько известных имен, прозвучавших в этом ключе:

Лена Катина , солистка группы «Тату» и Сашо Кузманович — пара вместе с 2013 года,

Екатерина Андреева , ведущая программы «Время» и Душко Перович — с 1997 года,

Наталья Водянова , модель и Антуан Арно — в гражданском браке с 2011 года,

Наташа Поли , супермодель и голландец Петер Баккер — вместе с 2003, свадьба состоялась в 2011 году,

Сати Казанова , экс-солистка «Фабрики» и итальянец Стефано Тиоццо — с 2017,

Виктория Боня и француз Пьер Андюран — с 2018,

Ольга Ушакова , ведущая программы «Доброе утро» и Адам Карим — с 2017 года,

Алена Заварзина, российская сноубордистка и Вик Уайлд — женаты с 2011 года.