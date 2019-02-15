Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе со своей семьей побывала на дне рождения дочери певицы Жасмин Маргариты.
Несколькими днями ранее Алла Пугачева в компании своего супруга Максима Галкина посетила премьеру фильма «Пилигрим». На банкете Примадонна отечественного шоу-бизнеса пообщалась с телеведущим Вадимом Верником, пожаловавшись ему на то, что ей приходится ограничивать себя в еде. Дело в том, что певица тщательно следит за своим рационом, стараясь придерживаться правильного питания.
69-летняя артистка призналась, что из-за подготовки к юбилейному концерту, наличия у нее сахарного диабета, приходится отказываться от излишеств в еде. «Надо жить дольше! А значит меньше жрать», — добавила Примадонна, вызвав ответную улыбку у Верника.
В своем Instagram Алла Борисовна редко делится новыми публикациями. Однако в виде исключения, супруга Максима Галкина поделилась свежими кадрами с танцующей дочкой Лизой. Еще в сентябре близнецам — у пары также есть сын Гарри — исполнилось пять лет. Примадонна вместе со своей семьей посетила праздник певицы Жасмин. Исполнительница в компании близких друзей отметила день рождения своей дочери Маргариты. Девочке исполнилось семь лет.
Вместе со своим братиком Гарри и другими гостями на детском празднике — Лиза вышла на импровизированный танцпол под мелодию из фильма «Приключения Буратино».
«На дне Рождения Маргаритки Шор. Хит на все времена»,
— отметила певица.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Инсульта нет, но неврология»: муж Божены Рынски угодил в больницу Бывшая жена Ивана Краско призналась, что никогда его не любила Как звезды могут выглядеть в старости
Женский форум
Звёзды , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что такое синдром Тетриса
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента46
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского9
Как избавиться от запахов в квартире1
Блогер предложила запретить продажу сладкого после шести4
Видео
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Цымбалюк и Шаляпин показали фото в ванной
Звёзды
Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке
Любовь
Подольская выступила в блестящем экстрамини
Звёзды
Брик показала красавицу-дочь от Тодоровского
Звёзды
Звезда «Дома 2» впервые станет мамой
Звёзды
Красавицы, которых ботокс лишил мимики
Звёзды
Фитнес-блогер не бреет тело ради эксперимента
Красота
Трагическая любовь пары Гордеева-Гриньков
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение