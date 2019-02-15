Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой

Примадонна отечественного шоу-бизнеса вместе со своей семьей побывала на дне рождения дочери певицы Жасмин Маргариты.

Несколькими днями ранее Алла Пугачева в компании своего супруга Максима Галкина посетила премьеру фильма «Пилигрим». На банкете Примадонна отечественного шоу-бизнеса пообщалась с телеведущим Вадимом Верником, пожаловавшись ему на то, что ей приходится ограничивать себя в еде. Дело в том, что певица тщательно следит за своим рационом, стараясь придерживаться правильного питания.

69-летняя артистка призналась, что из-за подготовки к юбилейному концерту, наличия у нее сахарного диабета, приходится отказываться от излишеств в еде. «Надо жить дольше! А значит меньше жрать», — добавила Примадонна, вызвав ответную улыбку у Верника.

В своем Instagram Алла Борисовна редко делится новыми публикациями. Однако в виде исключения, супруга Максима Галкина поделилась свежими кадрами с танцующей дочкой Лизой. Еще в сентябре близнецам — у пары также есть сын Гарри — исполнилось пять лет. Примадонна вместе со своей семьей посетила праздник певицы Жасмин. Исполнительница в компании близких друзей отметила день рождения своей дочери Маргариты. Девочке исполнилось семь лет.

Вместе со своим братиком Гарри и другими гостями на детском празднике — Лиза вышла на импровизированный танцпол под мелодию из фильма «Приключения Буратино».

«На дне Рождения Маргаритки Шор. Хит на все времена»,

— отметила певица.