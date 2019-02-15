Бондарчук показала роскошную фигуру в купальнике

Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих босоножках. "То, что осталось за кадром…", — подписала фото Бондарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sveta RU (@a030aa) 15 Фев 2019 в 2:36 PST Пользователи соцсети восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то, что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.

Поклонники принялись возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот это да! Суперская фигура!", "Возраст — это не про вас", "Горячая штучка", "Роскошная", "Бомбическая дама!" — одарили Светлану комплиментами фолловеры.

Отметим, экс-супруга Федора Бондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия. Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питается и старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциям испортить себе настроение.

Снимки и видео Бондарчук неизменно собирают массу восхищенных комментариев. Так, ранее знаменитость публиковала ряд кадров с отдыха на Бали.