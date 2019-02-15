Звезды, которые довели себя до истощения

Современный мир утверждает, что девушки обязаны быть стройными. Особенно это относится к людям, которые постоянно находятся на виду у всего мира.

Некоторые знаменитости в погоне за идеальным телом используют самые жесткие диеты, что приводит их к чрезмерной худобе.

Линдси Лохан

Еще несколько лет назад актрису Линдси Лохан можно было увидеть в крайне изможденном состоянии. В погоне за идеальной фигурой она сидела на фруктово-соковой диете. Позже Линдси призналась: «Я осознавала, что делаю что-то не так. Постоянные головные боли были для меня обычным явлением, но я не обращала на это внимания. Хорошо, что мои друзья моментально забили тревогу и обратились за помощью к врачам».

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Селин Дион

После родов близнецов Селин похудела еще больше. Впрочем, сама певица считает, что вернула прежнюю фигуру. Как говорит Селин Дион, истощение связано с уходом за двойняшками, которые требуют много сил и энергии.

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Мэри-Кейт Олсен

Американская актриса довела себя до анорексии в 2004 году. Ее вес составлял всего 35 кг. Мэри-кейт сама обратилась за помощью в реабилитационный центр, где ее в итоге вылечил от анорексии.

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Рэйчел Зоуи

Знаменитый голливудский стилист после рождения ребенка сразу взялась за фигуру. Ее дневной рацион составлял всего навсего 600 калорий, что вдвое меньше положенной нормы для похудения.