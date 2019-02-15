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Звезды, которые довели себя до истощения 

Anews 1 час назад
Фото: @lindsaylohan
Современный мир утверждает, что девушки обязаны быть стройными. Особенно это относится к людям, которые постоянно находятся на виду у всего мира.
Некоторые знаменитости в погоне за идеальным телом используют самые жесткие диеты, что приводит их к чрезмерной худобе.

Линдси Лохан

Еще несколько лет назад актрису Линдси Лохан можно было увидеть в крайне изможденном состоянии. В погоне за идеальной фигурой она сидела на фруктово-соковой диете. Позже Линдси призналась: «Я осознавала, что делаю что-то не так. Постоянные головные боли были для меня обычным явлением, но я не обращала на это внимания. Хорошо, что мои друзья моментально забили тревогу и обратились за помощью к врачам».
Anews

Селин Дион

После родов близнецов Селин похудела еще больше. Впрочем, сама певица считает, что вернула прежнюю фигуру. Как говорит Селин Дион, истощение связано с уходом за двойняшками, которые требуют много сил и энергии.
Anews

Мэри-Кейт Олсен

Американская актриса довела себя до анорексии в 2004 году. Ее вес составлял всего 35 кг. Мэри-кейт сама обратилась за помощью в реабилитационный центр, где ее в итоге вылечил от анорексии.
Anews

Рэйчел Зоуи

Знаменитый голливудский стилист после рождения ребенка сразу взялась за фигуру. Ее дневной рацион составлял всего навсего 600 калорий, что вдвое меньше положенной нормы для похудения.
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Женский форум
Звёзды , Линдси Лохан , Мэри-кейт Олсен
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