Что случилось с австралийским женихом Елены Воробей

Известная юмористка никогда не участвовала в конкурсах красоты, тем не менее Елена Воробей всегда пользовалась популярностью у представителей противоположного пола. Она трижды была замужем и много лет встречалась с женатым бизнесменом, от которого родила дочь. А в 2008 году артистке сделал предложение австралийский миллионер Майкл Хайд

Дорогие подарки

Елена Воробей и Майкл Хайд познакомились на одной из светских вечеринок в 2007 году. К тому моменту юмористка успела расстаться со своими прежними кавалерами и родить дочь Софию. Именно девочка и стала, по признанию самой артистки, своеобразным катализатором отношений между ней и Майклом Хайдом. Дело в том, что София всегда не слишком жаловала женихов матери, но к Майклу проявила удивительную симпатию. Иностранный бизнесмен подарил своей избраннице фигурку воробья, которых, как известно, Елена коллекционирует. От сувенира и мать, и дочь пришли в полный восторг. Однако слухи о том, что актриса собирается под венец, появились после того, как Воробей поведала журналистам о другом презенте. К международному женскому дню Хайд преподнес возлюбленной кольцо, на котором драгоценными камнями были выложены инициалы Елены. Тем не менее артистка утверждала, что официально регистрировать свои отношения с Майклом Хайдом она не собирается. Среди основных причин подобного решения Воробей назвала свою неготовность изменить привычный образ жизни и переехать за океан. Австралийский предприниматель перебираться в Россию тоже не стремился.

Никаких клоунов!

Между тем Елена Воробей в Австралии все-таки побывала. Правда, у артистки в стране были запланированы концерты, но и к жениху Елена все-таки заглянула. Однако, как выразилась юмористка, от устроенных ей приемов и обилия развлечений ее голова вовсе не закружилась. Чуть позже в прессе появились сообщения о бракосочетании отечественной артистки и Майкла Хайда, которое якобы было назначено на август 2008 года. Сама Воробей от комментариев по этому поводу отказывалась. Как бы то ни было, свадьба все равно не состоялась. Дело в том, что Елена не произвела впечатления на мать австралийского богача. Женщина потребовала, чтобы Воробей прекратила заниматься эстрадной деятельностью, заявив о том, что в семье Хайдов «клоунов быть не должно». Сын поддержал мать. Так как для Елены на первом месте всегда была и остается работа, она предпочла разорвать помолвку. В одном из своих интервью Воробей призналась: «Если твой любимый мужчина ставит тебе неприемлемые условия и загоняет в узкие рамки, это уже не любовь. Я не смогу быть счастливой в таких обстоятельствах».

Смертельная авария

Таким образом торжество расстроилось. Однако Елена продолжала поддерживать отношения с Хайдом. Об этом стало известно, когда 46-летний австралиец трагически погиб. Смерть настигла Майкла неподалеку от Сиднея. Его автомобиль на полной скорости снес дорожное ограждение и упал с обрыва. Основной версией происшествия стало предположение о том, что Хайд просто не справился с управлением. Но чуть позже появилась информация о больших убытках, которые терпел бизнес Хайда в последнее время, и наступившей в связи с этим обстоятельством у мужчины депрессивным состоянием. Именно оно, равно как и какие-либо успокоительные медикаменты, и могли повлиять на качество управления транспортным средством. Несмотря на несостоявшуюся свадьбу, Елена была очень расстроена смертью австралийского магната. Она снова отказалась от комментариев в СМИ. Но журналистам удалось узнать о том, что Воробей на похороны не полетела, но заказала для покойного букет орхидей, которые тот очень любил.