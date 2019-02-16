Экс-участница «Холостяка» вышла замуж на Пхукете

26-летняя Хамина Нечаева поделилась свадебным фото с мужем.

Экс-участницы самого романтического шоу страны продолжают выходить замуж. На этот раз под венец пошла Хамина Нечаева, принимавшая участие в Холостяке» с Ильей Глинниковым. Эффектная девушка с вьетнамскими корнями не смогла пройти в финал шоу, но зато она обрела счастье вдали от телевизионных камер. В День всех влюбленных Хамина вышла замуж. Церемония прошла на Пхукете.

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В комментариях фолловеры поздравляют Хамину со свадьбой и желают долгих счастливых лет жизни с супругом.