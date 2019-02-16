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Экс-участница «Холостяка» вышла замуж на Пхукете 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: Instagram
26-летняя Хамина Нечаева поделилась свадебным фото с мужем.
Экс-участницы самого романтического шоу страны продолжают выходить замуж. На этот раз под венец пошла Хамина Нечаева, принимавшая участие в Холостяке» с Ильей Глинниковым. Эффектная девушка с вьетнамскими корнями не смогла пройти в финал шоу, но зато она обрела счастье вдали от телевизионных камер. В День всех влюбленных Хамина вышла замуж. Церемония прошла на Пхукете.
Instagram
В комментариях фолловеры поздравляют Хамину со свадьбой и желают долгих счастливых лет жизни с супругом.
Напомним, ранее стало известно о грядущей свадьбе еще одной экс-участницы «Холостяка», которая была в сезоне с Ильей Глинниковым, а затем стала победительницей в проекте с Егором Кридом. Дарья Клюкина в скором времени выйдет замуж за 39-летнего Владимира Чопова — топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов. Любопытно, что мужчина является заместителем генерального директора канала ТНТ, на котором выходит проект «Холостяк».
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