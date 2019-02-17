Звезды, которые прославились благодаря Instagram

Сегодня социальные сети многое решают. С их появлением любой человек может стать популярным. Для этого иногда достаточно просто выложить несколько красивых фотографий или смешных видео в Instagram, которые привлекут внимание публики. Вспомним тех звезд, кто стал успешным благодаря Instagram.

Ирина Горбачева

Актриса театра «Мастерская Петра Фоменко» покорила пользователей Сети своими ироничными видео. Она придумывала смешные сценки, примеряла разные роли и просто влюбила в себя своей харизмой. Ирина решила выкладывать в Instagram все, о чем хотела рассказать сама и поделиться с людьми. Ее видео стали популярны, а число ее подписчиков резко подскочило до 1 миллиона. Многие узнали об актрисе только благодаря Instagram, а теперь Горбачева является одной из самых востребованных актрис в российском кино.

@irina_gorbacheva

Анастасия Ивлеева

Настя некоторое время работала мастером по маникюру, а в 21 год устроилась хостес в ночной клуб. На тот момент она робко мечтала стать телеведущей и записывала смешные видео в Instagram. Ее попытки оценили и за короткий период она набрала несколько миллионов подписчиков. Настю пригласили быть ведущей в программе «Орел и решка Перезагрузка» на канале «Пятница!» и она создала успешное шоу на YouTube.

@_agentgirl_

Оксана Самойлова

Оксану Самойлову изначально знали только как жену рэпера Джигана. Но ей удалось завоевать любовь пользователей Сети, когда она начала рассказывать в Instagram о своих дочках и делиться советами о воспитании. Сейчас Оксана зарабатывает миллионы на рекламе и ей удалось построить образ идеальной жены и мамы. Она также создала детский бренд одежды, который пользуется популярностью у подписчиков.