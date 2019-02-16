Звезды Голливуда, у которых есть русские корни

Звезды Голливуда вызывают у большинства из нас неподдельное восхищение. Мы готовы равняться на их стиль, подражать их манерам и обсуждать их новые роли. Но едва ли кто-то всерьез задумывается о том, что многие из этих «небожителей» на самом деле имеют с нами одни корни.

Когда распалась Российская империя, от нее стали одна за другой отеляться республики и государства. Многие люди также пожелали отправиться жить в Новый свет, оставив истерзанную революцией страну. Одни уезжали сразу, другие позднее, а третьи и вовсе эмигрировали ближе к концу 20 века. Но так или иначе, их потомки привыкли к другой культуре, в которой они выросли. Кто-то даже пожелал изменить свою фамилию, но о корнях эти люди никогда не забывали. Они пронесли гордость за свою принадлежность к российской культуре через многие годы и передали ее своим потомкам. Возможно, кому-то покажется странным, но многие признанные звезды Голливуда не скрывают того, что в них течет немало русской крови. Более того, они так часто об этом говорят, что нетрудно понять — они гордятся этим обстоятельством. Но кто же они? Вы будете удивлены.

Eva.ru

Леонардо Ди Каприо

Трудно поверить, что этот красавчик имеет отношение к России. Родился Лео в Лос-Анджелесе и носит итальянскую фамилию, имея также немецкие корни. А вот его бабушку по материнской линии звали Елена Степановна Смирнова . Сам актер гордится принадлежностью к российскому народу и часто с удовольствием шутит, что он почти наполовину русский.

Майкл Дуглас

Муж одной из самых красивых женщин планеты Кэтрин Зеты-Джонс, знаменитый американский актёр Майкл Дуглас, также имеет непосредственное отношение к России. Настоящая фамилия его отца Кёрка Дугласа Даниелович-Демский. Откровенно говоря, Кёрк был сыном дезертира, который сбежал из страны накануне русско-японской войны, чтобы его не забрали на фронт.

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Хелен Миррен

А вот знаменитая Хелен Миррен при рождении носила имя Елена Миронова . Будущая звезда голливудского небосклона является дочерью Василия Миронова, скрипача из лондонского филармонического оркестра. Её отец в раннем детстве эмигрировал вместе с родителями из Смоленской области в Великобританию. Дедушка Хелен Миррен — полковник Пётр Миронов , служил в царской армии и даже участвовал в русско-японской войне. В пятидесятых годах отец актрисы изменил свое имя и фамилию на английский манер. С тех пор его дочь из Елены Мироновой превратилась в Хелен Миррен.

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Милла Йовович

Мила Йовович родилась в Киеве. Её отец врач из Черногории, а мать советская актриса. Долгое время семья Милы жила в Днепропетровске, но в 80-х годах вместе с родителями будущая актриса переехала сначала в Британию, а потом уже в Штаты. Знаменитость до сих пор прекрасно владеет русским языком.

Сильвестр Сталлоне

Кто бы мог подумать, что прабабушка самого Сильвестра Сталлоне по материнской линии была родом из Одессы. Предки популярного американского актёра были довольно состоятельными людьми. В 1884-м году его прабабушка вышла замуж за британца и родила ему двух сыновей, а в 1888-м году они решили эмигрировать всей семьей в США.

Джейк Джилленхол

Красавчик Джейк Джилленхол тоже может похвастаться славянской кровью в жилах. Его прадедушка эмигрировал в Америку, чтобы избежать службы в российской армии. Он поселился в Нью-Йорке и стал портным.

Барбра Стрейзанд

Барбра Стрейзанд очень гордится своими российскими корнями. Ее дедушка переехал в Соединённые Штаты в 1898-м году, когда ему было всего 17 лет. А эмигрировал он из Тернопольской области, что сейчас находится на территории современной Украины.

Натали Портман

Про то что Натали Портман имеет отношение к России, знают уже давно. И хоть актриса родилась в Иерусалиме, её бабушка и дедушка по материнской линии были родом из Кишинева. Семья эмигрировала из России в США. Много лет спустя они решили перебраться в Израиль. Впрочем, вскоре они снова поселились в Штатах.

Лиза Кудроу

Одна из исполнительниц главной роли во всеми любимом сериале «Друзья» Лиза Кудроу также недавно узнала о своей принадлежности к нашей стране. Бабушка и дедушка знаменитой актрисы выросли на территории современной Беларуси. В 1921-м году, почти сразу после революции, они переехали в США.

Мила Кунис

Мила Кунис родилась в Черновцах. В 1991-м году её семья эмигрировала в Штаты и поселилась в Лос-Анджелесе, где живёт и по сей день. Мила великолепно говорит по-русски и признается, что никогда не считала себя украинкой, ведь её родители русские.

Eva.ru

Гвинет Пэлтроу

Отец Гвинет Пэлтроу изменил фамилию своих минских предков, перебравшихся за океан после революции, полностью отказавшись от своего прежнего гражданства. Зато его знаменитая дочь с огромным удовольствием и гордостью говорит о своей причастности к российскому народу.

Стивен Спилберг

Дедушка и бабушка знаменитого режиссера Стивена Спилберга по отцовской линии эмигрировали в Америку из Каменца-Подольского в 1906-м году. По материнской ветке Спилберг также русский, поскольку его бабушка родилась в семье русских эмигрантов. Так что, как ни крути, а Стивен точно наш.

Макс Фактор

Это не просто человек, это легенда. Его имя знает весь мир, потому что оно давным-давно стало брендом. Впрочем, это лишь псевдоним. Настоящее имя Макса Фактора — Максимилиан Факторович. Он появился на свет в 1877 году в Российской империи. В 14-летнем возрасте устроился в Москве помощником гримера Большого театра. Через некоторое время перебрался в Петербург, где служил в театре при царском дворе. В 1904 году покинул Россию, а вскоре весь мир узнал о косметической компании Max Factor.