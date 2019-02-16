Стало известно, что у Кузьмина проблемы со здоровьем

Владимира Кузьмина начался новый жизненный этап. Теперь музыканта вдохновляет новая молодая возлюбленная по имени Светлана Карпухина . Меж тем, здоровье знаменитости оставляет желать лучшего.

Светлана буквально наполняет Владимира силами, которые он направляет на реализацию своих творческих замыслов. Зазноба поддерживает все начинания звезды.

"Я даю двадцать концертов в месяц! Конечно, это непросто. Но привычка и большая школа жизни помогают", — хвастается Кузьмин.

Однако, для 63-летнего Владимира подобный приступ работоспособности чреват проблемами со здоровьем. Из-за долгого стояния на сцене с тяжелой гитарой наперевес, у звезды начались боли в позвоночнике.

Чтобы снизить нагрузку Кузьмин приобрел облегченный инструмент. Выступать стало гораздо проще, однако периодический дискомфорт в спине все равно возникает.