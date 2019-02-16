Влад Топалов мог потерять голос

Певец Влад Топалов поделился с подписчиками несчастьем — он сильно заболел и временно не смог видеться с сыном и супругой Региной . Более того, артист опасается за предстоящее выступление — ему больно даже говорить.

Бывший солист Smash Влад Топалов серьезно заболел, певец пожаловался подписчикам в Instagram, что ему трудно даже говорить. На некоторое время исполнитель пропал из соцсетей — как оказалось, все эти дни он лежал с тяжелейшей простудой.

"Мне кажется, я потею — ментолом, выдыхаю исключительно эвкалипт и экстракт ромашки. А еще нотки имбиря, лимона, трав и кучу всего остального", — пожаловался артист.

Но самое печальное в болезни то, что ему запретили контактировать с молодой женой Региной Тодоренко и маленьким сыном — им ни в коем случае сейчас нельзя болеть.

Но есть надежда, что вскоре семейная жизнь вернется в прежнюю колею. Влад пишет, что у него остался только кашель, а температура спала. Несмотря на запреты, Регина контролировала лечение Топалова, отмечает он, благодаря чему певцу быстрее удалось прийти в форму.

Пост он сделал уже из самолета, по пути в Южно-Сахалинск. Там, Топалов планирует выступить на закрытии спортивных игр "Дети Азии" — 2019. Правда, по словам артиста, как дастся ему выступление непонятно, поскольку с голосом у певца до сих пор есть проблемы.