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Почему развелись Белоусов и Ветлицкая 

WomanHit.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Друзья артистов вспомнили, почему распалась пара
Очередной выпуск программы «Привет, Андрей!» был посвящен певцу Жене Белоусову. У него были тысячи фанаток, бурные романы, творческие перспективы — яркая, но недолгая жизнь. В студии собрались друзья, которые многое вспомнили об исполнителе, в том числе о его браке с Натальей Ветлицкой.
Продюсер Марта Могилевская была гражданской женой Евгения несколько лет, при этом она всячески продвигала своего протеже на музыкальный Олимп. В какой-то момент девушка допустила ошибку, познакомив возлюбленного с подругой Натальей Ветлицкой. Женя сразу увлекся коллегой, а с Мартой расстался.
По словам общих знакомых, Женя был действительно сильно влюблен в Наталью. Бари Алибасов вспомнил, как пара расписалась 31 декабря и бурно отметила торжество в съемной квартире в компании друзей, однако уже через девять дней они развелись.
Белоусов позднее объяснял причину: оба были артистами, а ему нужна была жена-домохозяйка, которая ждала бы его в уютном доме, а не моталась сама по городам. Однако, на самом деле, после свадьбы певец уехал на гастроли с «Интегралом», а когда вернулся, узнал об измене Ветлицкой.
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Звёзды , Наталья Ветлицкая , Бари Алибасов
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