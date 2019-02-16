71-летняя Татьяна Васильева раскрыла секрет, который хранила 48 лет

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса соглашаются посетить студию программы «Секрет на миллион», ведущей которой является Лера Кудрявцева , однако далеко не каждая знаменитость решается раскрыть главный секрет своей жизни. За всю историю телепроета таких героев было всего четыре, а сегодня к ним присоединилась 71-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева

Программа «Секрет на миллион» и ее ведущая Лера Кудрявцева открывают зрителям звезд отечественного шоу-бизнеса с иной стороны. Они рассказывают о перипетиях в своей жизни, доходах, причинах разводов, любовных связях и прочем, что обычно хранится за семью печатями. Однако главный секрет, чаще всего самый нелицеприятный, их поджидает в конце программы. В студию выносятся конверт и свеча, приглашенная звезда вскрывает послание и решает, готова ли она обнародовать там написанное. Если нет, конверт сжигается на свече. Если же знаменитость принимает решение публично огласить свою тайну, Лера Кудрявцева оглашает вопрос. За всю историю проекта нашлось лишь 4 смельчака, которые откровенно рассказали о своем главном секрете. Это Любовь Успенская , поведавшая об аборте в 16 лет; Филипп Киркоров , признавшийся в несчастном случае с его участием со смертельным исходом; Александр Серов , сознавшийся в наличии внебрачной дочери и Наталья Андрейченко , рассказавшая об изнасиловании, которое ей довелось пережить.

Две субботы подряд страна следила за откровенными признаниями любимой актрисы Татьяны Васильевой. Звезда без стеснения рассказала о пластических операциях, к которым прибегала с 40 лет, о процедурах, которыми пользуется ежемесячно и уходе за собой. Откровенна Татьяна Григорьевна была и в вопросах относительно своих мужей — Анатолия Васильева Георгия Мартиросяна . По заверениям артистки, первый подымал на нее руку, а второй постоянно изменял.

Не обошла Лера Кудрявцева стороной и вопросы детей и их судеб. Известно, что длительное время Татьяна Григорьевна судилась с бывшей супругой сына, Анастасией Бегуновой , которая требовала квартиру взамен на возможность видеть внуков. Актриса купила внукам квартиру и теперь может с ними встречаться.

Также звезда откровенно ответила на вопрос о своих доходах. Народная артистка зарабатывает около 3 миллионов рублей в месяц и может себе позволить многое. Однако считает себе бережливой и любит экономить. Всю свою недвижимость в Москве Татьяна Григорьевна уже раздарила, однако у нее есть домик в Италии, который она желает продать. Когда речь зашла о главном секрете программы, Васильева, кажется, сомневалась совсем недолго. Она сказала, что в память об определенном человеке даже нужно его раскрыть. Ей все равно, что скажут о ней ее бывшие мужья. Как оказалось, в течение 16 лет у артистки были любовные отношения с предпринимателем из Азербайджана Арифом Алекперовым.

Их связь длилась и тогда, когда Татьяна Григорьевна была замужем за Анатолием, и тогда, когда она уже связала себя узами брака с Георгием, хотя любовник на время пропадал из ее жизни. Пожениться возлюбленные не могли, так как Ариф сразу заявил, что из семьи с детьми он не уйдет. Тайные встречи проходили и в Баку, и в Москве. Васильева призналась, что этот человек показал ей, как мужчина должен ухаживать за любимой женщиной, открыл ей многое в интимной сфере, заваливал ее дорогими подарками и деньгами. Она хранит о нем теплые воспоминания по сей день. Лера Кудрявцева рассказала актрисе о судьбе ее тайного возлюбленного, показав его 51-летнего сына.

Мужчина помнит, как отец, видя артистку на экране, садился ближе к телевизору и плакал. Да и сам он помнит Татьяну Григорьевну — видел на гастролях в Баку. Оказалось, что несколько лет назад Ариф серьезно заболел, а в прошлом году скончался. Сын ходит на кладбище к отцу каждую неделю. Васильева слушала интервью сына своего любовника со слезами на глазах. Она отметила, что не знает, как зовут жену Арифа, но уверена, что она прожила с ним счастливую жизнь.