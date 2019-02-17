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Поклонники обругали наряд Бузовой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: @buzova86
Певица, ресторатор и телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram фотографию в концертном костюме. Фанаты отреагировали на снимок неоднозначно.
Фанаты разделились на два лагеря. Половина из них похвалило звезду за смелость и нестандартный подход к выбору образа. Многие поклонники удивились, как можно выйти на сцену в нижнем белье.
«Ужас. Честно», — написала karalina8464.
«Уже не знает, как себя показать», — прокомментировала снимок tlarina6.
Подписчица shugaring05_ посоветовала Ольге не одеваться так и сделала комплимент красоте певицы, когда она выходит на сцену в платьях.
«Костюм ужасный! Цвет вас дешевит», — высказала свое мнение elizavetamatysa.
«Оля, костюм безвкусный», — убеждена natascha_laletina.
Пользовательница ladyolga24 попросила «одеть Ольгу в нормальные костюмы», потому что «уже сил нет». Она предположила, что откровенными нарядами певица компенсирует отсутствие слуха и голоса.
«Оль, ну задумайся, почему мужика нет у тебя. Наверно потому, что ты все уже показала. И не станет, и не смирится ни один мужчина, себя уважающий, что ты так выступать на сцене будешь. Где женственности эталон? Для своего мужа я понимаю так нарядиться, но на люди — это перебор. А потом мы спрашиваем, почему в 13 лет одеваются как на панель: да потому что смотрят и равняются на таких кумиров», — высказалась zakharova0614.
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