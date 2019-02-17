Ольга Орлова похвасталась соблазнительным декольте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 16 Фев 2019 в 10:12 PST В Москве погода уже нет-нет да и напоминает о приближении весны: тает снег, светит солнышко, проснулись птицы. Однако есть места на планете, где не нужны шубы, варежки и шапки. Например, Сейшельские острова, куда недавно по работе отправилась 41-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова . Конечно, красавица не забывает публиковать оттуда свои фото в купальниках.

Командировки на Сейшелы для Ольги Орловой уже стали привычными, ведь там расположена одна из площадок телепроекта «Дом-2», одной из ведущих которого она является. Каждый приезд 41-летней звезды в жаркий климат это — череда фотографий в ярких купальниках, море, солнце и местные собаки, которых так любит Ольга.

Фигурой сладкоголосой певицы публика могла полюбоваться уже не один раз, формы артистки называют безупречными. Да, многие упрекают звезду в излишней худобе, однако она не обращает на негативные отзывы никакого внимания. Также Ольге часто пишут о том, что ее лицо стало неузнаваемым из-за пластики и прочих процедур, только Орлова отвечает на это без обид: она просто постарела и изменилась.

Свежие кадры с острова любви мало отличаются от предыдущих — Ольга все также хороша, а о такой фигуре может лишь помечтать каждая вторая юная девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 15 Фев 2019 в 11:24 PST Один из снимков получился очень задорным и соблазнительным одновременно. Ольга как будто подмигивает фотографу, держа в руках огромную чашку кофе, но взгляд приковывает декольте, заманчиво подчеркнутое формой купальника и позой. Красавица с перчинкой.

Многие недоумевают, почему на пляжных фото Ольга с макияжем, однако тут все просто: ей нужно появляться в кадре и быть красивой. Ничего удивительного. К тому же, ради красивой фотосессии на пляже тоже можно подкраситься — так любая девушка будет смотреться лучше.