Виктория Боня винит себя в смерти младшего брата

Идеальный макияж, роскошные наряды, светские рауты и путешествия — телезвезда и блогер Виктория Боня привыкла показывать лучшие стороны своей жизни, которая кажется идеальной. Но это не так — ей хорошо известны разочарования, обиды и настоящие трагедии, об одной из которых она неожиданно рассказала в своем блоге.

Популярности Виктории Бони можно только позавидовать — за новостями в ее Инстаграме следят более 6 миллионов подписчиков. На днях светская львица провела в соцсети прямой эфир, в котором разоткровенничалась и призналась, что почти 10 лет винила себя в смерти годовалого брата. Ей самой было 12, когда мальчик упал с балкона и погиб. Только в 21-летнем возрасте, после общения с батюшкой, ей удалось отпустить ситуацию и смириться с утратой.

«Я сплю, просыпаюсь, открываю глаза, выхожу на балкон — там мама стоит с сестрой. И они плачут. Я смотрю вниз, а там он лежит. Он упал с 6-го этажа. И это был самый страшный день в моей жизни… Я очень долго считала, что это была моя вина. Это было страшно. Это был как страшный сон».

Виктория подчеркнула, что, как и все родители, очень беспокоится о дочке. Как известно, в гражданском браке с бизнесменом Алексом Смерфитом она родила Анджелину Летицию, которой уже шесть лет. Боня считает девочку смыслом своей жизни и учится спокойно реагировать на неприятности. Недавно малышка сломала руку, что заставило ее звездную маму переживать. К счастью, все уже хорошо и кисть заживает.

Интернет-звезда отмечает, что полностью полагается на Бога и благодарит его за возможность быть рядом с близкими людьми. Красавица советует всем ценить это счастье, ведь никогда не знаешь, что ждет впереди.

Поклонники поблагодарили Боню за признание и рассказали свои душераздирающие истории о пережитых бедах. Виктория призналась, что ее часто благодарят за мотивационные посты, и она рада, если ее советы помогают другим.